Fable, a che punto siamo? Xbox «non vede l’ora» di mostrarlo, ma c’è un ostacolo

Da diversi mesi non sono più arrivate comunicazioni ufficiali da parte di Xbox sullo sviluppo del nuovo capitolo di Fable, uno dei revival indubbiamente più attesi dai fan della console di casa Microsoft.

In attesa di scoprire quale sarà il futuro della serie (potete recuperare i precedenti capitoli su Xbox Game Pass, in sconto su Amazon), sappiamo che ad occuparsene sarà Playground Games, lo studio responsabile della serie Forza Horizon.

Il team è al lavoro sul nuovo capitolo di Fable da molti anni e non sembra avere alcuna intenzione di mostrare nulla sul gioco fino a quando non si sentiranno sicuri del lavoro svolto, anche contro quelli che sarebbero i desideri della stessa casa di Redmond.

A svelarlo è stato Matt Booty, capo degli Xbox Game Studios, durante un’intervista rilasciata nel corso della fiera PAX e in cui ha ribadito che la scelta sul quando mostrare novità spetta soltanto a Playground Games stessa (via Pure Xbox).

Booty ha infatti sottolineato di aver ribadito più volte che Fable è assente dalle scene dei riflettori da troppo tempo e che dovrebbe essere il momento di mostrare qualcosa ai fan, ma il team è stato categorico al riguardo:

Matt Booty is so excited about Fable and really wants to show it, but the team has made it clear that he's not allow to show it until it's ready.

"All the craft and dedication they brought to Forza, every bit of will be applied to Fable."

They get it… pic.twitter.com/qfb2Ixl9q3

— Idle Sloth (@IdleSloth84) September 2, 2022