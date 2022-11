Fable sarà una versione «moderna» della serie: Xbox svela nuovi dettagli

Tra i progetti più affascinanti e misteriosi in produzione presso gli Xbox Game Studios c’è sicuramente Fable, il ritorno di una delle IP più popolari durante l’era Xbox 360 su cui, per il momento, sappiamo davvero ben poco.

Sappiamo infatti che sarà un vero e proprio nuovo inizio della serie (trovate la prima trilogia su Xbox Game Pass, in sconto su Amazon), sviluppato da Playground Games e che si tratta di un progetto estremamente ambizioso.

Così ambizioso che gli sviluppatori hanno perfino “proibito” a Xbox di mostrarlo a pubblico e stampa, almeno fino a quando la produzione non avrà fatto progressi tali da permettere alla casa di Redmond di svelare tutti i dettagli più interessanti.

Tuttavia, sembra che la produzione stia procedendo molto bene, almeno stando alle parole di Matt Booty, capo degli Xbox G ame Studios: in un’intervista rilasciata a Skill Up (via Pure Xbox) abbiamo infatti potuto scoprire alcuni interessanti dettagli su ciò che potremo aspettarci da questo nuovo capitolo.

Alcuni fan hanno infatti molti dubbi sull’effettiva buona riuscita del prodotto, tenendo conto che Playground Games si è occupata della serie Forza Horizon: in risposta a una domanda che chiedeva come fosse possibile riuscire a fare una transizione dai giochi di corsa a un gioco di ruolo così ambizioso, Matt Booty ha voluto fare dichiarazioni molto rassicuranti.

«[Playground Games] ha una passione particolare per l’IP e credo abbiano già dimostrato che comprendono cosa siano cuore e anima di Fable, e come possano portarle avanti per le sensibilità di oggi e realizzarne una versione moderna».

Sembra dunque evidente che non saranno implementati soltanto migliorie al gameplay, ma anche la nuova narrazione — di cui si occuperà una figura di tutto rispetto — terrà conto anche delle esigenze moderne per realizzare un’opera che non escluda davvero nessuno.

Matt Booty ha inoltre sottolineato che le cose che ha visto finora in fase di sviluppo sono «molto incoraggianti» e che vorrebbe mostrarle al pubblico, ma semplicemente non è ancora arrivato il momento di farlo: ai fan non resta dunque che incrociare le dita e lasciare che Playground Games riesca a dare la propria impronta a questa importante saga.

In ogni caso, sembra che gli autori di Forza Horizon non saranno gli unici a occuparsi di questo importante reboot: secondo un recente report, pare che Xbox abbia avviato un’importante collaborazione con la casa di Deus Ex.