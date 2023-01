Fable 4, lo sviluppo è stato riavviato? «Una vera e propria menzogna»

Annunciato ormai diversi mesi fa, durante l’Xbox Games Showcase del 2020, il nuovo capitolo di Fable è poi sparito dalle scene facendo purtroppo perdere le sue tracce.

La saga di action RPG fantasy, disponibile su Xbox Game Pass (che trovate su Amazon a ottimo prezzo), riceverà prossimamente un nuovo episodio di cui al momento si sa molto poco.

Realizzato da Playground Games, team che starebbe venendo aiutato anche dallo studio di Forza Motorsport, il cosiddetto Fable 4 promette in ogni caso di rilanciare la serie.

Ora, però, dopo che di recente è stato reso noto il nome di colei la quale si occuperà della storia del gioco, sul web aveva iniziato a circolare un rumor piuttosto preoccupante, circa il fatto che lo sviluppo di Fable 4 sarebbe stato riavviato internamente, notizia fortunatamente smentita.

Come riportato anche da GameSpot, in seguito alle voci secondo cui l’attuale build di Fable 4 sarebbe stata scartata e riavviata da zero con il motore grafico Unreal Engine, il giornalista Jez Corden ha smentito la cosa su Twitter.

Corden ha twittato: «Confermato che si tratta di una vera e propria menzogna», in risposta al tweet contenente le indiscrezioni. Anche il responsabile di Gamesintustry.biz Christopher Dring si è unito per dire che le affermazioni non sono vere.

Il tweet originale, creato da Idle Sloth, è stato ora cancellato. L’insider aveva sentito le voci sul riavvio da 4chan, secondo cui la build attuale di Fable 4 è stata ritenuta “ingiocabile” dalla maggior parte del team.

A novembre del 2021 è stato reso noto che lo sviluppo di Fable 4 è in corso ma che probabilmente sarà necessario ancora tanto tempo prima di mettere mano al gioco.

Ma non solo: alcuni mesi fa Xbox ha ammesso di aver imparato la lezione dalla chiusura di Lionhead (autori del primo capitolo del franchise), definendolo un passo falso di non poco conto.