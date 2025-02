Forza Horizon 5 è pronto per PS5: ecco data di uscita ed early access

Forza Horizon 5 arriva finalmente su PS5, dopo l'annuncio clamoroso di qualche tempo fa, e lo farà con il nuovo contenuto in arrivo il 29 aprile prossimo.

Il racing game ex-esclusiva console Xbox si arricchisce con Horizon Realms, un'espansione che introduce 12 mondi in evoluzione, tra cui 11 ambientazioni precedentemente disponibili solo per un tempo limitato e il nuovissimo Horizon Stadium Circuit, un tracciato completamente inedito che metterà alla prova le abilità di guida dei giocatori.

Con questa nuova espansione, arrivano anche trofei PlayStation, badge in-game e nuovi riconoscimenti, offrendo ancora più sfide per chi vuole dimostrare la propria abilità al volante.

La grande novità è che, per la prima volta nella serie, sbloccare gli accolades permetterà di ottenere nuove auto premio, dando ai giocatori un ulteriore incentivo per mettersi alla prova nelle gare più adrenaliniche.

Ma le sorprese non finiscono qui: Horizon Realms offrirà un’esperienza ancora più coinvolgente, permettendo di giocare sia in solitaria che in multiplayer su tutte le piattaforme.

L’attesa per l’espansione è quasi finita, e per chi vuole accedere in anteprima all’azione, è già possibile preordinare Forza Horizon 5 sul PlayStation Store. Acquistando la Premium Edition, i giocatori potranno iniziare a esplorare Horizon Realms già dal 25 aprile, senza dover aspettare l’uscita ufficiale.

L'annuncio definitivo è arrivato tramite X, dove il team di sviluppo ha confermato le iniziative per il lancio di Forza Horizon 5 su PS5.

Vi ricordo che il porting sarà affidato a Panic Button, lo studio noto per le sue conversioni tecnicamente impressionanti, come quelle di Doom, Doom Eternal e Wolfenstein II: The New Colossus su Nintendo Switch.

La versione PS5 includerà tutti i contenuti già disponibili su Xbox e PC, offrendo l'esperienza completa del celebre racing open-world di Playground Games anche ai giocatori PlayStation.

Annuncio importante quello dello storico portabandiera di Xbox su console PlayStation, che fece parte ovviamente della strategia multipiattaforma che la divisione gaming di Microsoft difende ancora con grande forza.