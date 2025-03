Forza Horizon 5 su PS5 è già un successo, per la gioia di Xbox

L'arrivo di Forza Horizon 5 è un momento molto importante per gli equilibri del mercato, in particolare tra PS5 e Xbox, e proprio quest'ultima godrà moltissimo dal lancio del titolo sulla piattaforma PlayStation visto che i preordini sono già altissimi.

Come potete vedere su PlayStation Store, infatti, Forza Horizon 5 è in cima alle classifiche dei videogiochi più preordinati del momento.

Il titolo di Playground Games domina le classifiche di prenotazione in tutto il mondo, e lo fa per altro con la versione più costosa, ovvero la Premium da €99. Il secondo posto dei videogiochi più preordinati su PS5 è sempre Forza Horizon 5, ma nella versione standard.

Nel Regno Unito, la Premium Edition, che include accesso anticipato e tutti i DLC, è al primo posto, seguita dalla Standard Edition al terzo e dalla Deluxe Edition all’ottavo.

Negli Stati Uniti la situazione è simile, con la Premium Edition al terzo posto, la Standard al quarto e la Deluxe al tredicesimo. In tutta Europa, poi, il gioco occupa stabilmente le prime posizioni nei principali mercati, tra cui Francia, Germania, Italia, Spagna e Portogallo.

Non solo è interessante notare come la versione Premium sia spesso la più venduta, nonostante il suo costo, ma anche il fatto che Forza Horizon 5 stia surclassando molti altri titoli di pregio.

Tra cui Assassin's Creed Shadows, ma anche Metal Gear Solid Delta e per, rimanere in ambito di esclusive, anche Days Gone Remastered che a suo modo aveva avuto un boost importante in termini di preordini.

Con queste premesse, Forza Horizon 5 ha il potenziale di vendere in maniera importante su console PS5, che da tempo non ha un racing game degno di questo nome e soprattutto con la storia dell'iconico franchise di Xbox che potrebbe trovare soddisfazione nella sua strategia.

Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 arriverà il 29 aprile su PS5, ma potrete giocare anche in anticipo: qui tutti i dettagli del lancio.