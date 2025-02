Fable è stato rinviato al 2026: «Entusiasti dei progressi»

Gli studi first-party di Microsoft sembravano aver trovato una piccola direzione positiva, tra Indiana Jones e Avowed, ma uno dei giochi più attesi per Xbox ha subito un ritardo significativo: dopo settimane di voci di corridoio, Microsoft ha ufficialmente confermato che Fable, l’action RPG sviluppato da Playground Games, è stato rinviato.

Durante l’ultimo episodio dell’Xbox Podcast (tramite Windows Central), Craig Duncan, responsabile di Xbox Game Studios, ha annunciato che il gioco, inizialmente previsto per il 2025, uscirà invece nel 2026.

«Siamo davvero entusiasti dei progressi di Fable e del lavoro di Playground Games», ha dichiarato Duncan rispondendo a Tina Amini di Xbox:

«Avevamo precedentemente annunciato il lancio nel 2025, ma abbiamo deciso di concedere al team più tempo. So che non è la notizia che molti vorrebbero sentire, ma voglio rassicurare tutti: ne varrà assolutamente la pena.»

Duncan ha elogiato la qualità del lavoro di Playground Games, citando il successo della serie Forza Horizon (che per altro arriverà su PS5 ufficialmente) e sottolineando come il team abbia fissato standard elevati per sé stesso.

Secondo Duncan, Fable avrà un gameplay straordinario e rappresenterà la versione più completa e immersiva mai vista del mondo di Albion.

Durante il podcast è stato mostrato anche del nuovo footage del gioco, che potete vedere qui sopra, che offre un assaggio della build attuale. Le immagini sembrano confermare l’ottimo lavoro svolto dal team, con una qualità visiva impressionante e dettagli che fanno ben sperare per l’esperienza finale. Tra le sequenze mostrate, spicca anche la presenza di un lupo mannaro, anticipato nelle scorse settimane da alcuni insider.

Nonostante il rinvio, le aspettative restano altissime, e se il tempo extra garantirà un’esperienza all’altezza del nome Fable, l’attesa potrebbe rivelarsi più che giustificata. E chissà che questo rinvio non possa servire a garantire anche il porting per PS5 e Switch 2 come ipotizzato.