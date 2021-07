F1 2021, problemi tecnici su PS5: disabilitato il ray tracing

Con una patch pubblicata oggi, Codemasters ha disabilitato il ray tracing su PS5 per alcuni problemi tecnici riscontrati dai giocatori di F1 2021.

F1 2021 è disponibile da una settimana su tutte le piattaforme, ma a quanto pare su PlayStation in particolare le difficoltà sono superiori rispetto a quanto messo in preventivo.

Avevamo discusso di questa specifica versione in un articolo a parte, curato dalla nostra Stefania Sperandio, e anche in quella circostanza avevamo sottolineato qualche singhiozzo di troppo.

Su PC, dove abbiamo recensito il veloce racing nella sua interezza, non sono stati riscontrati problemi di sorta.

L’update 1.04 è la prima “major patch” per F1 2021 e ha subito dovuto prendere una scelta impopolare tra gli utenti next-gen.

Gli sviluppatori sono giunti alla conclusione che i problemi tecnici, principalmente alle performance e dunque al frame rate, erano dovuti all’implementazione del ray tracing.

«Siamo a conoscenza dell’instabilità nel gioco per un numero limitato di utenti su PS5 in correlazione con il ray tracing», si legge nelle patch note della versione 1.04 (via VGC).

Codemasters ha quindi «preso la difficile decisione di disabilitarlo temporaneamente» su PlayStation 5, in modo da guadagnare stabilità.

L’obiettivo dello studio britannico è reintrodurre il ray tracing non appena possibile anche su PS5, una volta individuata e corretta la problematica alla base dei problemi tecnici.

È bene notare come il ray tracing sia attivo in tutte le parti del gioco soltanto su PC, mentre sulle console next-gen è disponibile solo nei replay, nelle cutscene e nell’autosalone.

Un’analisi pubblicata soltanto ieri aveva messo a confronto tutte le piattaforme, ma a quanto pare dovrà essere aggiornata presto.

Il titolo non aveva mancato di far discutere con le sue valutazioni ai piloti, con quella in particolare del ferrarista LeClerc un po’ al risparmio.

Tra le diverse innovazioni della serie, quest’anno va notato che oltre al ray tracing i giocatori possono divertirsi con un’inedita modalità storia.