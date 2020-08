L’estate dei videogiochi su SpazioGames

Nota: questa pagina sarà aggiornata a ogni pubblicazione legata al progetto editoriale estivo di SpazioGames.

Quella del 2020 si sta rivelando un’estate inusuale per molteplici motivi. Al di là degli accadimenti della vita di tutti i giorni, infatti, per i videogiocatori parliamo degli ultimi mesi prima dell’arrivo della next-gen, con PlayStation 5 e Xbox Series X che raccoglieranno entro fine anno l’eredità lasciata da PS4 e Xbox One. Prima che tutto questo accada, però, ci aspettano settimane che saranno torride sotto tutti i punti di vista.

Con appuntamenti fissati e da fissare con le line-up di prossima generazione, i fari sono ancora puntati sulle piattaforme di quella attuale. Dal momento che anche la nostra redazione è composta da avidi giocatori, sappiamo bene che le vacanze possono spesso rappresentare il momento ideale per accorciare il proprio backlog e per recuperare vecchie glorie, o per divertirsi in compagnia a suon di competizione o giochi cooperativi, o ancora per rispolverare un po’ di ricordi legati alle grandi uscite del passato o proiettarsi in spiagge paradisiache virtuali.

Per tutta l’estate, quindi, abbiamo deciso di accompagnarvi con uno speciale coverage realizzato dalla nostra redazione, che in diversi appuntamenti settimanali farà compagnia tanto a chi cerca di orientarsi in merito ai titoli da recuperare prima del passaggio alla next-gen, tanto a chi invece ha già spolpato un po’ di tutti e vorrebbe scoprire nuove e ulteriori perle.

Questa pagina sarà aggiornata costantemente a ogni pubblicazione, per offrirvi un hub di facile accesso ai contenuti dell’estate dei videogiochi su SpazioGames.

20 luglio

L’estate è probabilmente il momento in cui, più di tutti gli altri nel corso dell’anno, si è particolarmente predisposti a giocare su console portatili, che è facile portare con sé anche in vacanza, o magari utilizzare sui mezzi pubblici. La nostra Stefania Sperandio, dopo qualche chiacchierata redazionale, vi ha però raccontato il suo curioso caso: non aver mai usato Nintendo Switch come console domestica. Qual è allora il plus della console Nintendo, si domanderebbe il saggio giornalista Marzullo: essere una domestica che può essere anche portatile o essere una portatile che può essere anche domestica?

22 luglio

Come dicevamo, l’estate è spesso il momento ideale per accorciare il backlog: abbiamo quindi messo insieme le forze per selezionare alcuni giochi ideali per divertirsi nell’estate, basandoci sul fatto che in alcuni casi possiate portarli con voi in vacanza, in altri potete semplicemente godervi un’avventura capace di portarvi in una “vacanza escapista” di grande fascino.

23 luglio

Nel giorno di Xbox Games Showcase e dei dettagli sulla line-up first e third party di Xbox Series X, guardiamoci indietro per scoprire quali sono i giochi che proprio non dovrebbero mancare nella libreria di un possessore di Xbox One. Esclusivi o non, i titoli per la console Microsoft non mancano: abbiamo messo insieme la nostra selezione che può farvi un’ottima compagnia videoludica, in attesa dell’avvento di Series X a fine anno.

24 luglio

Lo sappiamo che lo fate. Lo facciamo anche noi. Abbiamo case (e una redazione) piene di gadget dedicati ai nostri videogiochi preferiti. Se, quindi, state cercando qualche regalino di Super Mario da farvi d’estate, anche in virtù dell’imminente uscita dei set LEGO dedicati, abbiamo deciso di scandagliare un po’ gli anfratti del web per trovare quelli più divertenti e originali che potreste portare a casa. Ringraziateci dopo, quando avrete un bel kart di Mario da far sfrecciare in corridoio.

27 luglio

Lo sappiamo, succede anche a noi: capita, per tutto l’anno, di trascinarsi dietro giochi che si vogliono recuperare da mesi. Finalmente, però, l’arrivo delle vacanze è il momento giusto per accorciare il backlog. O per scoprire titoli che si potrebbero portare con sé, a seconda del tempo a disposizione. La nostra redazione ha così messo insieme una selezione di titoli imperdibili, suddividendoli in base a quanto tempo libero avrete a disposizione (o vorrete dedicare al gaming) nelle vostre ferie: non provate più a dire che non sapete a cosa giocare, insomma!

29 luglio

La nostra redazione, in un articolo corale, vi racconta i ricordi del videogioco dell’estate di ciascuno di noi. Siamo sicuri che anche voi ne abbiate uno, quel titolo che torna sempre in mente quando si pensa alle vacanze, alla libertà dalla scuola, ai tempi andati in cui cose assurde ci sembravano fotorealistiche. Largo, quindi, a un po’ di nostalgia e di ricordi da condividere, da giocatori a giocatori.

31 luglio

Se anche voi amate portare sotto l’ombrellone, in vacanza, libri e fumetti da leggere mentre vi rilassate, noi siamo tra quelli che apprezzano particolarmente anche quelli dedicati ai videogiochi. Che si tratti di saggi che portano a scoprire retroscena del gaming, o di romanzi/fumetti che raccontano storie negli stessi mondi che abbiamo imparato a conoscere controller alla mano, non mancano certo le possibilità di scelta: abbiamo quindi selezionato alcuni volumi ideali per i gamer – sia per quelli che passeranno le vacanza a casa, che per quelli che andranno in gita – per arricchire la vostra libreria personale.

3 agosto

Non esiste vacanza con amici e parenti dove non ci si affronti in sfide videoludiche, o non si cooperi, che riguardano titoli tra i più strambi. Per questo motivo, abbiamo selezionato alcuni dei party game da non perdere che dovreste spolpare durante le vostre vacanze – ma se dovessero far terminare delle amicizie non vogliamo responsabilità!

5 agosto

Piace un po’ a tutti noi sfoggiare i nostri videogiochi preferiti, magari anche in vacanza e sulla spiaggia: vediamo quindi alcuni curiosi prodotti per il vostro guardaroba, che vanno dalle t-shirt dedicate agli eroi più celebri dei videogiochi ai costumi da bagno per portarli con sé anche tra una nuotata e l’altra!

7 agosto

Il caldo è un terribile nemico del gaming, motivo per cui i giocatori su PC si dotano di equipaggiamenti di tutto punto per tenere al sicuro i loro hardware, anche durante le sessioni dalle performance più estreme. Per questo, abbiamo selezionato alcuni dei migliori dissipatori per la vostra CPU, aiutandovi nella scelta ideale per il vostro PC da gaming.

10 agosto

Era finita quasi nel dimenticatoio, complice l’avvento dell’online, ma gli amanti dei videogiochi si ricordano ancora di lei: stiamo parlando della couch co-op, ossia la cooperativa da “divano”, che vi permette di collaborare con un vostro amico seduto di fianco a voi nelle avventure più disparate. Questo tipo di giochi, che coinvolge platform, avventure, sparatutto e altri generi di svariata tipologia, è particolarmente indicato per l’estate, quando ci si incontra con amici e parenti e ci si diverte un po’ insieme: abbiamo quindi selezionato per voi i migliori giochi in cooperativa locale che dovete godervi in compagnia.