I migliori giochi in couch co-op | Febbraio 2021

It Takes Two ci ricorda che è sempre un buon momento per dedicarci ai videogiochi, approfittando di un periodo come questo per recuperare i giochi rimasti nel backlog. Tra questi, siamo sicuri, ci saranno anche delle couch co-op: a patto di farlo in sicurezza o con persone conviventi, giocare in cooperativa locale è sempre divertentissimo e fa bene all’anima. Negli ultimi anni l’avvento del gioco online ha fatto passare un po’ in secondo piano questa modalità – anzi, spesso non è nemmeno inserita tra le opzioni.

Fortunatamente molti sviluppatori si sono accorti che il couch co-op non è affatto morto e che al contrario sono tanti i giocatori che vorrebbero giocare comodamente nel proprio salotto insieme agli amici. I ricordi più epici vengono infatti da nottate passate a giocare a titoli come Goldeneye su Nintendo 64, dai grandi tornei estivi di Fifa, o dalle epiche battaglie affrontate fianco a fianco in un Golden Axe o Double Dragon. Abbiamo dunque selezionato alcuni dei migliori titoli che permettono di giocare in cooperativa locale, inserendo diversi generi in modo da soddisfare ogni palato, andando dai classici picchiaduro a scorrimento ai titoli sportivi, fino a esperienze più complesse e variegate.

I migliori giochi in couch co-op

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Il ritorno di un capolavoro con una grande novità

Arriva proprio questo mese Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, riedizione del titolo originale uscito nel 2013 su Wii U. Tante novità in questa edizione, che presenta un comparto multiplayer ancora più immediato, basta infatti avere 4 Joy-Con per portare al massimo il divertimento in locale con altri tre amici, tra modalità cooperative e le caotiche competitive. A questo aggiungete l’inedito Bowser’s Fury, in pratica un titolo nuovo che offre diverse ore di divertimento extra da giocare anche in cooperativa per un massimo di due persone, un utente infatti potrà utilizzare Mario, mentre l’altro lo aiuterà prendendo i comandi di Bowser Jr. Con questa grande varietà per il multiplayer locale il divertimento tra amici è assicurato.

Streets of Rage 4

Picchiaduro a scorrimento vecchio stile

Uno dei più amati picchiaduro a scorrimento degli anni ’90 torna con un nuovo esplosivo capitolo realizzato da Dotemu in collaborazione con Sega. Il titolo permette a 4 giocatori di giocare insieme in locale per ripulire le strade (con rabbia!) da malviventi e altri elementi poco raccomandabili. Oltre alla classica Story Mode, Streets of Rage 4 offre un’alta rigiocabilità con altre modalità presenti, come l’Arcade Mode e la Boss Rush Mode e una modalità che permette ai giocatori di sfidarsi in battaglie uno contro uno. Accumulando punti si potranno poi sbloccare nuovi personaggi, tra inediti e grandi ritorni dal passato, per un roster di ben 17 combattenti in totale. Il titolo presenta poi un sistema di combattimento più vario e tecnico rispetto ai picchiaduro a scorrimento del passato, ma sempre molto accessibile per chiunque abbia voglia di menare le mani in compagnia.

Overcooked 2

Una folle cucina da affrontare insieme

Se siete appassionati di cucina, allora non potete lasciarvi scappare Overcooked 2, sequel del titolo cooperativo uscito in origine nel 2016 e realizzato dalle mani esperte di Team 17 in collaborazione con Ghost Town Games. Fino a quattro giocatori potranno unirsi nella cucina virtuale del titolo per cercare di riuscire a completare tutti gli ordini in arrivo in questo folle ristorante. La coordinazione nel dividersi i compiti sarà fondamentale per non fallire. Il vostro team dovrà infatti fare più cose in contemporanea, dal gestire la fiamma al tagliare i cibi, fino a impiattarli e servirli per poi lavare i piatti. A questi ardui compiti a volte si aggiungeranno anche degli ostacoli imprevisti, come barriere speciali e pavimenti semoventi, che renderanno il tutto ancor più caotico. Il gameplay è molto semplice e intuitivo e le risate tra un errore e l’altro saranno assicurate. Potrete anche decidere di sfidare i vostri amici per vedere chi è il cuoco migliore, se volete dimostrare a tutti chi è il re dei fornelli.

Super Smash Bros. Ultimate

La sfida per eccellenza

Il picchiaduro per eccellenza di Nintendo nella sua versione definitiva per Switch. Questo titolo presenta ben oltre 80 personaggi, aggiornati di continuo grazie a vari DLC già usciti. In Super Smash Bros. Ultimate fino a 8 giocatori in contemporanea si potranno sfidare in battaglie divertenti e caotiche, con un’impressionante possibilità di personalizzazione per ogni scontro, tra una moltitudine di modalità, stage e opzioni per rendere ogni battaglia diversa dalle altre. Grazie alla presenza di personaggi provenienti dai franchise più disparati, come Metal Gear, Street Fighter, Final Fantasy e molti altri, Super Smash Bros. è il crossover più grande mai visto nel mondo dei videogiochi, in grado di divertire qualunque appassionato. Un titolo con cui le ore voleranno senza nemmeno accorgersene e dove le amicizie saranno messe a rischio a ogni KO!

Luigi’s Mansion 3

Insieme a caccia di fantasmi

La terza avventura che mette Luigi nei panni di un acchiappafantasmi piuttosto fifone è un vero gioiello per Switch ed è anche possibile giocare in locale con uno o più amici. Durante la campagna di Luigi’s Mansion 3, il secondo giocatore potrà intervenire per risolvere diversi enigmi interpretando Gommiluigi, l’alter ego di gelatina verde del nostro eroe, dotato delle stesse sue capacità ma con in più la possibilità di superare vari ostacoli, come le sbarre, grazie alla sua composizione. Sarà poi presente una modalità multiplayer online e in locale, che permetterà a più giocatori, per un massimo di 8, di ripulire i piani di un edificio dai fantasmi nella modalità cooperativa, oppure di affrontarsi in due team, uno composto dai Luigi e l’altro dai Gommiluigi di diversi colori, in tre divertenti minigiochi.

Cuphead

Per chi ama le sfide difficili

Se amate le sfide davvero impegnative da affrontare in compagnia, allora Cuphead è il gioco che cercate. Da poco il titolo è disponibile anche su PlayStation 4 dopo essere uscito in origine su Xbox One e PC e successivamente anche su Nintendo Switch. Il titolo è un run ‘n gun dalla struttura simile ai vecchi classici del genere, ma realizzato con una stupefacente grafica in 2D che ricorda molto lo stile dei cartoni animati degli anni ’30. Insieme a un amico potrete affrontare i tantissimi boss presenti nel gioco nei panni dei fratelli Cuphead e Mugman, mentre cercano di saldare il loro debito con il Diavolo in persona. Non pensate che in due il gioco diventi più facile: ci vorranno riflessi scattanti e numerosi tentativi per riuscire a finire questo avvincente titolo.

Fifa 21

Una partita con gli amici

Non poteva mancare il classico titolo sportivo di EA. Quest’anno Fifa 21 ritorna con anche le versioni per console di nuova generazione, che promettono una grafica migliorata e più fluida. Non mancano poi le tante modalità che hanno caratterizzato le uscite degli ultimi anni, come la Modalità Carriera e FUT. Torna anche la modalità Volta per il calcio da strada, che sarà giocabile anche in compagnia di amici in locale per divertirsi con una modalità più leggera e spettacolare. Ovviamente potrete sempre poi sfidarvi in sfide più “ufficiali” nelle modalità classiche di questa pietra miliare dei titoli dedicati al calcio.

Mario Kart 8 Deluxe

Il gioco rovina amicizie per eccellenza

Il gioco rovina amicizie per eccellenza. Questa versione migliorata per Nintendo Switch di Mario Kart 8 presenta tutti i DLC e diverse novità rispetto alla versione per Wii U, compresi 6 personaggi giocabili extra e un costume e un veicolo per Link basato su The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Fino a 4 giocatori potranno sfidarsi in corse in locale, con una vasta gamma di opzioni per personalizzare i circuiti e i bonus da raccogliere, anche con la possibilità di creare tornei personalizzati. Il gioco presenta la cifra record di 48 diversi circuiti e 42 personaggi giocabili, con alcuni ospiti da altre serie come ad esempio Splatoon e The Legend of Zelda. La versione per Switch presenta anche il ritorno del Battle Mode, stavolta con ben 5 diverse modalità di gioco che garantiranno ore e ore di divertimento insieme ai vostri amici.

A Way Out

Un’esperienza cooperativa unica

Tra le migliori esperienze in cooperativa di questa generazione c’è senza alcun dubbio A Way Out, titolo di Hazelight pubblicato da EA. La campagna è pensata per essere giocata esclusivamente da due giocatori, sia in locale che online anche con una sola copia del gioco, in una storia dal taglio cinematografico che vi terrà impegnati per un bel po’ di ore. Il titolo presenta una buona varietà di situazioni, tra sparatorie ed enigmi ambientali da risolvere in collaborazione con l’altro giocatore. La storia di Leo e Vincent, due evasi di prigione in cerca di vendetta, è ben costruita, e presenta una parte finale che saprà sorprendere grazie a diversi colpi di scena inaspettati.

Dragon’s Crown Pro

Tra picchiaduro e fantasy

Un mix tra un action RPG e un picchiaduro a scorrimento accompagnato da uno stile artistico davvero incantevole. Il titolo di Vanillaware permette a quattro giocatori di affrontare vari dungeon, affrontando creature temibili e boss giganteschi nei panni di uno dei sei eroi selezionabili. In Dragon’s Crown Pro, Dungeon dopo dungeon vedremo il nostro personaggio salire di livello e ottenere nuovo equipaggiamento per affrontare nemici sempre più temibili e, dopo avere finito il gioco, si potrà continuare a una difficoltà ancora maggiore per ottenere equipaggiamento ancora più raro nel pieno stile di un titolo come Diablo. Il combat system riprende i grandi classici dei picchiaduro a scorrimento fantasy, tra cui Dungeon & Dragons: Shadow over Mystara, e vi permetterà di divertirvi con i vostri amici interpretando un vero e proprio party da gioco di ruolo, tra maghi, guerrieri, paladini e molti altri.

