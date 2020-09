L’abbigliamento estivo da veri gamer!

Come vi stiamo raccontando nel nostro coverage estivo, tra il serio e il faceto, tuttavia, estate e staccare dalla routine non significano necessariamente salutare il proprio amore per i videogiochi. Anzi, molti di noi approfittano del tempo libero per accorciare il backlog, per fare qualche lettura a tema cultura videoludica e, perché no, per concedersi qualche curioso gadget estivo. Tra questi rientrano anche i capi d’abbigliamento per videogiocatori che, che ci crediate o no, fanno proprio rima con “estate” – con buona pace di chi ci immagina ben poco avvezzi a uscite e tintarelle.

Se, insomma, volete smentire quelli che immaginano i gamer confinati al buio delle loro stanze davanti a un monitor e nient’altro, arricchire il guardaroba con t-shirt, costumi, infradito e quant’altro che sfoggino la vostra passione può essere un’ottima idea. E, al di là delle battute (e delle provocazioni – sì, chi vi invita periodicamente a “crescere” perché giocate ai videogiochi sarà probabilmente molto irritato dal vedervi sfoggiare la vostra passione anche in spiaggia), ci sono molte collezioni ufficiali o buffe che vi faranno strappare più di un sorriso ai vostri amici.

Vediamo quindi un po’ di capi che meritano di entrare nel guardaroba estivo di un vero gamer.

L’abbigliamento estivo da vero gamer

La t-shirt ufficiale di The Legend of Zelda: The Wind Waker

Una delle compagnie più attente ai guardaroba dei suoi fan è indubbiamente Nintendo. Ecco perché, tra i tanti capi proposti in giro per il web, potete trovarne alcuni di assoluto pregio, con design vivaci, divertenti e soprattutto ufficiali. È anche il caso della splendida t-shirt dedicata a The Legend of Zelda: The Wind Waker, che mostra Link (con il peculiare look del gioco) mentre brandisce spada e scudo, giganteggiando in direzione di chi vi sta davanti. Proposta in taglia comoda che potete selezionare liberamente, la t-shirt è anche un regalo che vi farà fare un figurone con il vostro amico nintendaro che compie gli anni ad agosto (ogni riferimento all’autrice dell’articolo è puramente voluto, ndr).

» Clicca qui per acquista la t-shirt ufficiale di The Legend of Zelda: The Wind Waker

Il costume da bagno PlayStation per i più giovani

Se avete un fratellino, un cuginetto o anche solo un giovanissimo amico che ama divertirsi con la sua console Sony, il costume da bagno ufficiale PlayStation è probabilmente il regalo che potrebbe farlo più felice al mondo – dopo PS5, avete ragione. Realizzato al 94% in poliestere e al 6% in elastan per il massimo della comodità, questo costume da bagno si può indossare anche come pantaloncino, permettendo al giovane videogiocatore che lo sfoggerà di mettere in risalto la sua passione per il gaming firmato Sony. Disponibile in taglie che vanno dai 5 ai 9 anni.

» Clicca qui per acquistare il costume da bagno PlayStation per ragazzi

Bikini The Legend of Zelda

Se siete amanti delle avventure di Link e della principessa che dà titolo alla celebre serie Nintendo, non vi dispiacerebbe mostrarlo anche durante le giornate in spiaggia. Ecco così il bikini di The Legend of Zelda, che omaggia il franchise di Link, Epona e compagni con un design particolarmente sobrio – ideale per chi non ama i look troppo variopinti e sgargianti. Con una combinazione di nero e oro, il bikini per giocatrici presenta il simbolo della Triforza e quello iconico di The Legend of Zelda come texture di entrambi i pezzi, che sono impreziositi da finiture gialle. Un design grazioso per le nostre lettrici.

» Clicca qui per acquistare il bikini di The Legend of Zelda

Il cappellino di Fallout

Ripararsi dal sole durante le vacanze è sempre costa buona e giusta – così come lo è farlo con uno stile che ci renda unici e dia sfogo alle nostre peculiarità. Se, come il nostro Pasquale Fusco, vivete di pane e Fallout, potreste allora essere ben felici di portare a casa lo speciale cappellino di Fallout 76. Per quanto il titolo sia tutt’altro che il più amato del franchise – anzi, se dobbiamo dire la verità, è esattamente l’opposto – lo stile del cappellino richiama alla perfezione la direzione artistica della saga, proponendo il Vault Boy celebrativo del tricentario americano che abbiamo visto anche all’interno del gioco. Marchiato Vault 76, il cappellino ha una leggera texture a rete nella parte posteriore, ideale per far traspirare il calore, mentre su quella frontale e sulle visiera propone un tessuto in jeans dallo stile grunge. Realizzato su licenza ufficiale e marchiato Difuzed.

» Clicca qui per acquistare il cappellino di Fallout

La t-shirt di Donkey Kong da retrogamer

Se agli ultimi giochi usciti avete sempre preferito i grandi classici dei bei tempi andati, siamo piuttosto sicuri di potervi definire dei retrogamer. E, in tal caso, ci sono abbondanti proposte per rendere più variopinto anche il vostro guardaroba. Un’idea è ad esempio la t-shirt dedicata a Donkey Kong, che richiama apertamente i livelli dell’avventura che diede i natali al personaggio di Nintendo e a quello che poi avremmo conosciuto come Super Mario. Disponibile in un’ampia selezione di taglia, la maglietta è realizzata al 100% in cotone ed è lavabile in lavatrice a 40°: niente paura per il gran caldo estivo, insomma.

» Clicca qui per acquistare la t-shirt di Donkey Kong

Il costume da bagno di Fortnite per ragazzi

Moltissimi giocatori di nuova generazione hanno un debole per Fortnite, il battle royale più famoso del mondo firmato da Epic Games. Perché, allora, non sfoggiarlo anche in spiaggia, durante le proprie vacanze con un costume da bagno a tema? I ragazzi che amano i colori più vivaci potranno optare per la tinta gialla con sagome tono su tono dei protagonisti del gioco, impreziosita dal logo bianco sulla gamba sinistra, mentre gli altri potrebbero preferire la variante grigia. In entrambi i casi, il costume a rapida asciugatura è disponibile in taglie da 7 a 14 anni, ideale per le fasce d’eta diverse dei giocatori più giovani.

» Clicca qui per acquistare il costume di Fortnite

I costumi da bagno Nintendo per lui e per lei

I costumi da bagno di voi uomini hanno un grande vantaggio: se siete particolarmente fantasiosi nella vostra scelta, fanno un’ottima figura anche come pantaloncini, in caso non aveste occasione/voglia di mettervi a mollo, magari perché il mare è agitato o la piscina troppo affollata. I fan dei videogiochi Nintendo hanno così un’ampia scelta di costumi tra i più allegri e bizzarri: si va da quelli verdi o rossi con texture che richiama personaggi iconici della serie, a quello caratterizzato dalla texture a quadretti, in ciascuno dei quali troviamo tubi, blocchi “‘?” e altri simboli del franchise – il tutto su licenza ufficiale.

Per le nostre lettrici, invece, segnaliamo un bikini Nintendo con doppio slip a scelta: la parte superiore presenta un collage di gioiosi personaggi di casa Nintendo, riproposti anche per quella inferiore. In caso, invece, preferiste una soluzione meno appariscente, potreste indossare lo stesso reggiseno, completando il bikini con una graziosa e sobria parte inferiore nera con nastrini rossi, che consentono di regolarla al meglio sui vostri fianchi.

» Clicca qui per acquistare il costume uomo con i personaggi Nintendo

» Clicca qui per acquistare il costume uomo a quadretti con icone Nintendo

» Clicca qui per acquistare il bikini di Nintendo

Le infradito da spiaggia PlayStation per ragazzi

Siete in cerca di un nuovo paio di infradito per passeggiare comodamente sul bagnasciuga, o per raggiungere la spiaggia dove volete rilassarvi per le vostre vacanze? Havaianas ne propone un paio dedicato a PlayStation, pensato per bimbi e giovanissimi giocatori: la suola nera, realizzata interamente in gomma, è fregiata dei simboli inconfondibili delle console Sony, mentre l’infradito, a sua volta in gomma, si presenta in bianco con il logo a contrasto in nero. Uno stile sia vivace che sobrio per il vostro bambino o fratellino/sorellina minore, che vuole portare sulla spiaggia il suo amore per i giochi PlayStation.

» Clicca qui per acquistare le infradito PlayStation

I cappellini Nintendo

Infine, non mancano i cappellini firmati Nintendo, pensati per consentirvi di ripararvi dal sole senza rinunciare allo stile e al vostro amore per i personaggi della grande N. Firmati in diverse collezioni, questi cappellini a visiera piatta propongono stili ideali per tutti i gusti: chi non ha paura di osare con i colori si innamorerà facilmente del cappello di Mario o di quello giallo di Wario, mentre chi cerca qualcosa di più sobrio vorrà portare a casa il cappello della Triforza di The Legend of Zelda, o quello dedicato a Nintendo 64.

» Clicca qui per acquistare il cappellino di Mario

» Clicca qui per acquistare il cappellino di Wario

» Clicca qui per acquistare il cappellino di The Legend of Zelda

» Clicca qui per acquistare il cappellino di Nintendo64

» Clicca qui per acquistare il cappellino di Yoshi