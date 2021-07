Estate è tempo di mare, sole e vacanze. Anche quest’anno, però, complice l’emergenza sanitaria mondiale con cui conviviamo oramai da parecchio, i videogiochi sono sicuramente un’ottima alternativa per trascorrere il proprio tempo libero nel migliore dei modi, che siate a casa, sotto l’ombrellone o – perché no – a prendervi un po’ di fresco in alta montagna.

L’estate è infatti il periodo migliore per dedicarsi a titoli open world e giochi di ruolo, avventure in grado di farci trascorrere – è proprio il caso di dirlo – lunghe vacanze “virtuali” lontani dalla routine di tutti i giorni. Ecco quindi un elenco che farà sicuramente al caso vostro, una serie di videogame davvero imperdibili da giocare durante l’estate di quest’anno, ormai pronta a entrare nel vivo.

I migliori giochi con cui divertirsi durante l’estate

The Witcher 3: Wild Hunt

Un action RPG da avere

Partiamo subito con un grande classico, un titolo imperdibile per ogni amante del fantasy che si rispetti: realizzato da quei geniacci di CD Projekt RED (autori anche di Cyberpunk 2077, ma siamo piuttosto certi che lo sappiate già) The Witcher 3: Wild Hunt è il terzo capitolo della celebre serie di videogiochi omonima, tratta dalla saga letteraria creata dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Divenuto un cult senza tempo, The Witcher 3 ha ottenuto infatti oltre 800 premi, diventando in breve tempo il videogame con più vittorie nella storia dei GOTY Awards, nonché uno dei videogiochi più venduti del 2015.

La storia del gioco è incentrata sulle avventure del witcher noto con il nome di Geralt di Rivia il quale – dopo aver ritrovato la memoria – decide di mettersi in viaggio alla ricerca di Ciri, la giovane guerriera istruita dallo stesso Geralt e dal suo mentore Vesemir. Dalla città di Novigrad, passando per le paludi del Velen, le grandi isole Skellige e molti altri luoghi ancora, The Witcher 3: Wild Hunt è un avventura colossale, una delle più imponenti (e importanti) dell’attuale generazione.

» Clicca qui per acquistare The Witcher 3 per Nintendo Switch

» Clicca qui per acquistare The Witcher 3 per PlayStation 4

» Clicca qui per acquistare The Witcher 3 per Xbox One

Octopath Traveler

Per chi vive guardando ai classici

Un tuffo nella nostalgia dell’era a 16-bit, ma con una grafica fresca e moderna che non smetterà mai di sorprendervi: questo è Octopath Traveler, il grandioso gioco di ruolo di matrice nipponica per console Nintendo Switch ispirato a grandi classici dei passato come Final Fantasy VI e Suikoden. Come suggerisce il titolo, si tratta di una fantastica avventura dal punto di vista di ben 8 personaggi differenti, ciascuno dei quali con la sua storia emozionante e ricca di colpi di scena, fino a un emozionante epilogo che metterà fine alla loro odissea.

La grafica del gioco unisce un’affascinante mix di poligoni, pixel art e una visuale che gli sviluppatori hanno definito senza mezzi termini come ‘HD-2D’. Anche il sistema di combattimento di Octopath Traveler, coi classici scontri casuali a turni, è un vero e proprio tuffo nel passato che non mancherà di emozionare chiunque sia cresciuto ai tempi del Super Nintendo o della prima PlayStation. Ultima ma non importante, la colonna sonora orchestrata ad opera del talentuoso Yasunori Nishiki.

» Clicca qui per acquistare Octopath Traveler per Nintendo Switch

Dragon Quest XI: Echi di un’era perduta

Lunga vita ai combattimenti a turni

Un titolo che è una fiaba in movimento: Dragon Quest XI: Echi di un’era perduta è il celebre gioco di ruolo prodotto da Square Enix, undicesimo capitolo della leggendaria serie Dragon Quest. L’edizione definitiva, disponibile anche su console Nintendo Switch in una conversione davvero sorprendente, è un’avventura appassionata che non può mancare nel curriculum di ogni amante del genere dei JRPG.

In Dragon Quest XI: Echi di un’era perduta vestiremo i panni del Lucente, il giovane discendente di un eroe leggendario che in un’altra epoca aveva sconfitto le forze del male. Aiutati da un gruppo di coraggiosi compagni d’avventura, partiremo per un viaggio intorno al mondo per fermare un nuovo, temibile nemico. Il sistema di combattimento a turni, la possibilità di creare tattiche per nostra la squadra, oltre a quella di regolare la velocità degli scontri, sono il marchio di fabbrica di una straordinaria avventura (lunga quasi 100 ore). Insomma, un’altra odissea ideale da vivere e portare con voi in estate.

» Clicca qui per acquistare Dragon Quest XI per Switch

» Clicca qui per acquistare Dragon Quest XI per PS4

Xenoblade Chronicles 2

Per chi ama i JRPG

Xenoblade Chronicles 2 è un altro, enorme gioco di ruolo di matrice nipponica per Nintendo Switch, realizzato dal talentuoso team Monolith Soft. Nel gioco scopriremo la storia di Rex e della sua nuova amica di nome Pyra, un essere misterioso che è in grado di conferire al nostro eroe un nuovo, straordinario potere. Insieme a Rex e Pyra saremo chiamati ad andare alla ricerca dell’Elysium, la culla dell’umanità.

In Xenoblade Chronicles 2 esploreremo le vaste ambientazioni del mondo di Alrest in cui risiedono gli ultimi resti della civiltà, costretta a vivere su giganteschi mostri chiamati Titani. Al centro di Alrest troveremo l’Albero del mondo e, sopra di esso, il paradiso definitivo dell’umanità chiamato Elysium. Si tratta conti fatti di uno dei JRPG più avvincenti e apprezzati tra quelli disponibili sulla piattaforma della Grande N (oltre a essere un successo di vendite a livello internazionale), un’avventura colossale e maestosa con cui trascorrere tutte le nostre vacanze estive. Da non perdere.

» Clicca qui per acquistare Xenoblade Chronicles 2 per Switch

Fire Emblem: Three Houses

Per chi cerca una grande atmosfera (e un grande combat system)

Da un grande gioco di ruolo passiamo ora a uno dei migliori titoli strategici disponibili sulla console della Casa di Mario: Fire Emblem: Three Houses è l’ultimo capitolo della celebre saga di Fire Emblem: nel gioco saremo chiamati ad affrontare centinaia di combattimenti strategici, attraverso una storia dalle tinte fantasy davvero epica e condita da un gran numero di personaggi estremamente carismatici.

Potremo infatti scegliere una delle tre case al centro del mondo del gioco, ovvero Le Aquile Nere, i Leoni Blu e i Cervi Dorati: una volta scelto da che parte stare, saremo chiamati ad alleare i loro guerrieri per guidarli alla vittoria. Gli appassionati storici della saga saranno felici di sapere che il sistema di combattimento classico della serie fa il suo ritorno anche in Fire Emblem: Three Houses ma con una serie di ottime novità, molte delle quali legate alle truppe e alle formazioni di battaglia, senza dimenticare il ricco sistema di personalizzazione dei propri guerrieri e una colonna sonora davvero coinvolgente ed emozionante.

» Clicca qui per acquistare Fire Emblem: Three Houses per Switch

The Elder Scrolls V: Skyrim

Viaggio in un mondo gelato

Altro grande classico, disponibile tra le altre cose anche su console Nintendo Switch (perfetta quindi da usare in portabilità), The Elder Scrolls V: Skyrim prende il via duecento anni dopo gli eventi visti in Oblivion, più precisamente durante l’anno 201 della quarta era nella fredda regione di Skyrim, provincia settentrionale di Tamriel. Dopo l’uccisione del Re dei Re Torygg per mano di Ulfric Manto della Tempesta, una guerra civile ha messo a ferro e fuoco la regione: come se non bastasse, la minaccia rappresentata dal ritorno dei draghi – tra cui il possente Alduin, noto anche come “divoratore del mondo” – rischia di decimare la razza umana. Nei panni del Dovahkiin saremo chiamati a riportare ordine nelle lande di Skyrim.

The Elder Scrolls V: Skyrim è sicuramente uno dei capitoli più amati della saga targata Bethesda, nonché uno dei giochi di ruolo fantasy più importanti di tutti i tempi. La versione del gioco disponibile per console Switch include anche le tre espansioni ufficiali del gioco rilasciate dopo la sua uscita, ossia Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn. Insomma, un’avventura appassionante e longeva ormai entrata nella storia del genere di appartenenza.

» Clicca qui per acquistare Skyrim per Nintendo Switch

» Clicca qui per acquistare Skyrim per PlayStation 4

» Clicca qui per acquistare Skyrim per Xbox One

Ghost of Tsushima

Vacanze in Giappone… nel 1274

Apprezzatissima esclusiva per console PlayStation 4, Ghost of Tsushima è l’open world ambientato nel Giappone Feudale (come Nioh 2 e Sekiro: Shadows Die Twice), a cura del team di sviluppo Sucker Punch (qui la nostra recensione). Disponibile dal luglio dello scorso anno, il gioco ci mette nei panni di Jin Sakai, un samurai costretto a lanciarsi nuovamente in battaglia, cercando di difendere la sua terra natia dagli invasori. Il gioco è infatti ambientato durante la prima invasione mongola del 1274 nell’isola di Tsushima.

Incentrato su un combat system in cui potete scegliere un onorevole approccio da samurai o da letale e silenzioso assassino, Ghost of Tsushima ha dalla sua un sistema di combattimento he acquista un dinamismo ideale, in grado di fondersi con l’ambiente circostante. Nota: gran parte del titolo è un chiaro omaggio alle opere di Akira Kurosawa, grazie anche e soprattutto a una straordinaria modalità di gioco in bianco e nero che ricalca proprio le opere cinematografiche del leggendario regista nipponico. Insomma, un action adventure all’arma bianca che ci porterà nella Terra del Sol Levante come pochi titoli sono in grado di fare.

» Clicca qui per acquistare Ghost of Tsushima per PlayStation 4

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Il capolavoro per antonomasia

Un altro titolo davvero perfetto da giocare in estate è sicuramente la più bella e suggestiva avventura di Link per console Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Breath of the Wild è il memorabile viaggio nel mondo di Hyrule, un’odissea attraverso lande sconfinate, da solcare a piedi o in sella al nostro fedele destriero. La principessa Zelda è stata nuovamente rapita dal temibile Ganondorf e starà a noi riuscire a recuperarla, sana e salva.

Saremo chiamati a esplorare ambientazioni vaste e sconfinate, oltre a vari dungeon ricchi di pericoli, il tutto servendoci di un arsenale di armi di tutto rispetto (inclusa la leggendaria Master Sword). Considerato all’unanimità come un capolavoro assoluto della storia dei videogiochi, il diciottesimo capitolo della saga The Legend of Zelda è il primo ad essere uscito su Nintendo Switch, ottenendo un successo realmente sorprendente tra i fan della Grande N (e non solo), oltre a essere incoronato gioco dell’anno ai The Game Awards 2017. Insomma, un’avventura memorabile che merita di essere giocata almeno una volta nella vita e che potete portare in vacanza con voi.

» Clicca qui per acquistare Zelda: Breath of the Wild per Switch

Paper Mario: The Origami King

Il buonumore firmato Nintendo

Da Nintendo ecco un un gioco davvero frizzante e coloratissimo, perfetto da giocare in estate (Switch si presta a essere infilata in uno zaino e partire in vacanza, insomma). Paper Mario: The Origami King prende il leggendario mondo di Super Mario e lo trasforma come fosse di carta, rendendo in questo modo ancora più ricco e vivace il gameplay tipico della serie. La trama è tanto semplice quanto funzionale al contesto: il perfido re Olly ha come obiettivo quello di rendere tutti gli origami assoggettati al suo potere, inclusi (ovviamente) Mario e i suoi amici. Ma non è tutto: in preda a un delirio di onnipotenza, Olly ha anche preso in prestito il castello di Peach, spostandolo con degli enormi nastri di carta sulla cima di una montagna. Indovinate a chi toccherà salvare la principessa, ancora una volta?

La possibilità di ruotare la prospettiva, spostando così la visuale alle spalle del simpatico idraulico, in modo da risolvere enigmi o superare i numerosi nemici e ostacoli (per grazie all’appiattimento prospettico delle due dimensioni) offriranno un gameplay davvero originale e unico nel suo genere. Paper Mario: The Origami King è quindi una piccola, grande avventura, un gioco in grado di portare su Switch il fascino di un libro pop-up interattivo, ma con tutta l’ironia e la simpatia tipiche della saga di Super Mario.

» Clicca qui per acquistare Paper Mario: The Origami King per Switch

Xenoblade Chronicles

Per gli amanti dei grandi viaggi avventurosi

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è la remastered dell’epico e indimenticabile gioco di ruolo sviluppato da Monolith Soft e uscito originariamente su console Wii ormai diversi anni fa (e riproposto diverso tempo dopo anche su 3DS). La versione Switch ha dalla sua un comparto tecnico quasi completamente riveduto e corretto, in grado di spingere la potenza della “piccola” console Nintendo al massimo. Ma non solo: il perfetto bilanciamento tra gameplay e storytelling da vita a una delle migliori trame mai viste in un JRPG, specie quelli appartenenti alla saga di Xenoblade.

Ciliegina sulla torta, l’edizione di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per la piattaforma ibrida della Grande N vanta anche una colonna sonora composta da Yoko Shimonura con la collaborazione di ACE+, in grado di portare nuova linfa vitale anche alla splendida soundtrack originale del gioco. Insomma, il remake della sontuosa avventura targata Nintendo e Monolith è sicuramente un altro gioco ideale da farsi in queste lunghe vacanze estive, lasciandosi trasportare dalla suggestiva atmosfera e dal carisma dei personaggi principali.

» Clicca qui per acquistare Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Switch