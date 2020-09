I migliori videogiochi Xbox One in attesa di Xbox Series X

Aggiornamento 22 settembre: con l’apertura dei pre-ordini su Xbox Series X, vi ricordiamo i giochi da non perdere sull’attuale generazione di Xbox!

In attesa di scoprire tutte le novità relative a Xbox Series X, sopratutto riguardanti i giochi che saranno disponibili anche grazie alla presentazione Xbox Games Showcase imminente, è giunto il momento di fare il punto riguardante Xbox One e di ri-scoprire quali sono i migliori giochi disponibili per la console di questa generazione. La notizia di qualche giorno fa è infatti che Microsoft ha ufficialmente interrotto la produzione della Xbox One X e della versione All-digital di Xbox One S, concentrandosi esclusivamente sulla sua versione con lettore disco integrato in preparazione del lancio delle nuove console.

Per prepararci adeguatamente all’arrivo della next-gen, ci è sembrato dunque il momento ideale per riepilogare quelli che sicuramente sono stati i migliori videogiochi Xbox One, tenendo conto non soltanto del voto assegnato in sede di recensione su queste pagine ma anche del loro valore ludico complessivo. I titoli inclusi in questo elenco includono infatti sia esclusive che titoli third-party, appartenenti a diversi generi ed in alcuni casi dei veri e propri capolavori che non dovrebbero mancare nella collezione di qualunque videogiocatore Xbox. Dobbiamo sottolineare che questa comunque non è da considerarsi una selezione definitiva, dato che Phil Spencer ha ricordato che per i primi due anni di uscita di Xbox Series X non vi saranno titoli first-party esclusivi, ma le produzioni degli Xbox Game Studios arriveranno anche su Xbox One.

I migliori videogiochi Xbox One

Halo 5: Guardians

La storica serie FPS di casa Microsoft è probabilmente il primo nome a cui pensate quando viene nominata Xbox, dunque ritenevamo che nella nostra selezione non potesse mancare l’ultimo capitolo della saga realizzato da 343 Industries. La trama riprende subito dopo il quarto capitolo e questa volta interpreteremo Locke, capo Spartan di un team impegnato a dare la caccia a Master Chief. Lo storico protagonista, impegnato a cercare Cortana, dopo gli eventi del precedente capitolo è considerato un disertore. Halo 5 è un gioco impressionante a livello tecnico e fortemente incentrato sul proprio multiplayer, incredibilmente divertente e corposo. Se siete fan della saga, l’acquisto è assolutamente consigliato. Se invece volete mettervi in pari con la storia, vi suggeriamo caldamente di recuperare la Master Chief Collection, che include tutti i principali titoli realizzati prima del quinto capitolo.

The Witcher 3: Wild Hunt

Attualmente il miglior gioco mai realizzato dai CD Projekt RED e conseguentemente una più che degna conclusione della saga, questo titolo è un ottimo action RPG con un open world immenso e totalmente esplorabile. In questo capitolo, Geralt di Rivia andrà alla ricerca della figlia adottiva Ciri, addestrata come uno strigo ma senza subire le mutazioni necessarie e che si è fatta (involontariamente) numerosi nemici per via del suo sangue, fonte dei suoi grandi poteri. La curatissima e matura trama principale di The Witcher 3 e l’eccellente caratterizzazione dei personaggi, fedeli alle opere originali di Andrzej Sapkowski, rendono obbligatorio questo viaggio a tutti gli appassionati dei mondi fantasy. Un gioco incredibilmente vasto, divertente e dall’enorme longevità che vorremmo non finisse mai. Suggeriamo l’acquisto dell’edizione Game of the Year, che oltre al gioco base include tutte le espansioni uscite.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Ultima fatica realizzata da Hideo Kojima prima di lasciare Konami, questo titolo rappresenta la conclusione della celebre saga stealth che ha letteralmente rivoluzionato il mondo videoludico. In questo capitolo vestiremo i panni di Big Boss (qui chiamato Venom Snake), risvegliatosi dal coma nove anni dopo un incidente narrato in Ground Zeroes ed in pessime condizioni. Il gameplay di Metal Gear Solid V è estremamente profondo, in grado di offrire tantissimi approcci al completamento delle missioni. Infatti questo titolo riesce a combinare efficacemente le meccaniche stealth per cui la saga è celebrata in tutto il mondo in un vasto open world. Non possono inoltre mancare momenti cinematografici eccezionali e di enorme impatto, come ormai Kojima ci ha abituato. Suggeriamo l’acquisto della Definitive Edition, che include anche il prequel Ground Zeroes e tutti i DLC usciti.

Ori and the Will of the Wisps

Dopo aver fatto battere forte il cuore degli appassionati con il primo episodio, per Ori è stato il momento del ritorno con Ori and the Will of the Wisps. Questo suggestivo metroidvania riesce a migliorare dove il primo già brillava e inventava, proponendo un pittoresco mondo di gioco guidato da una splendida direzione artistica, che vi lascerà senza fiato. Non sempre permissivo, ma capace di raccontare un viaggio memorabile, è senza ombra di dubbio uno dei giochi che vi consigliamo più caldamente di recuperare sulla vostra Xbox One.

Grand Theft Auto V

L’ultimo capitolo della famosissima serie di Rockstar Games è stato un enorme successo sia per la critica che per il pubblico, sia sulle console della scorsa generazione — la cui uscita riuscì ad aggiudicarsi un meritatissimo 10/10 sulle nostre pagine — che su quelle attuali. I tre personaggi principali di Grand Theft Auto V sono un mix perfetto di personalità folli e contrastanti inseriti sapientemente in un immenso mondo da esplorare e con tante possibilità di pianificazione per i nostri colpi. Da non dimenticare l’introduzione di una modalità FPS per le versioni next-gen ottimamente realizzata ed ovviamente la presenza di GTA Online, enorme punto di forza di questo titolo. Se siete particolarmente interessati alla modalità multiplayer vi suggeriamo l’acquisto della Premium Edition, che include il Criminal Enterprise Starter Pack per iniziare subito con enormi vantaggi.

Resident Evil 2

Il remake dello storico titolo survival horror della serie Capcom è stato una graditissima sorpresa di questa generazione, in grado di rendere giustizia al proprio glorioso passato e riammodernarlo allo stesso tempo. Le storie di Leon e Claire a Raccoon City si incroceranno durante l’avventura, ma con campagne diverse ed uniche per entrambi. Resident Evil 2 è stato completamente ridisegnato mantenendo la struttura classica del passato, accontentando allo stesso tempo sia i fan storici del titolo che giocatori con poca esperienza della serie. La presenza degli ambienti chiusi ha permesso agli autori di concentrarsi sulla ricchezza dei dettagli, con un risultato che possiamo definire strabiliante. Si tratta di un vero e proprio must-have per tutti gli appassionati del genere horror.

Doom Eternal

Dopo l’enorme successo ottenuto dal reboot di quattro anni fa della storica saga FPS, questo sequel ancora più esagerato e frenetico rilancia nuovamente la saga di Id Software che cambiò per sempre gli sparatutto in prima persona. Otto mesi dopo il precedente capitolo, i demoni hanno ormai quasi conquistato la Terra. Per riequilibrare le sorti dello scontro, il Doom Slayer dovrà andare a colpirli direttamente all’inferno ed uccidere i tre gran sacerdoti. Doom Eternal è indubbiamente diventato il nuovo punto di riferimento per tutti gli sparatutto in prima persona grazie ad un comparto tecnico veramente impressionante ed un gameplay veloce, estremo e adrenalinico. Che siate cresciuti con questa saga o meno, se siete fan degli sparatutto è un acquisto da fare ad occhi chiusi.

Sekiro: Shadows Die Twice

Vincitore del Game of the Year del 2019, l’ultimo titolo di From Software è probabilmente il gioco più impegnativo e perfido che la software house abbia mai concepito. Questo titolo è ambientato in Giappone, in pieno periodo Sengoku, e ci vedrà nei panni di uno shinobi impegnato a compiere il proprio dovere e tentare di salvare l’ultimo erede del nostro clan. Sekiro presenta un sistema di combattimento molto profondo ma, come ormai la software house ci ha ormai abituato, la difficoltà non farà sconti a nessuno. Una sfida estrema, ma onesta: la morte vi raggiungerà più volte ma sarà sempre meritata. Dovrete padroneggiare perfettamente il gameplay, originale ed innovativo, e – se sarete dotati della pazienza necessaria – superare le battaglie a cui il titolo vi porrà di fronte vi darà immense soddisfazioni. Un’opera adatta a tutti quei giocatori alla ricerca di una vera prova.

Gears 5

Con il quinto capitolo della storica saga di casa Microsoft, The Coalition ha indubbiamente realizzato l’episodio più grande e ambizioso della serie. L’eroina di questa storia, che riprende subito dopo il quarto capitolo, è Kait Diaz, che afflitta da un’emicrania e da visioni inquietanti andrà alla ricerca delle dovute risposte andando perfino a vivere conflitti con i suoi compagni, tra cui vi è il leader JD Fenix, figlio dello storico protagonista Marcus Fenix. Un’inedita struttura semi-open world ed una storia coinvolgente rendono Gears 5 un titolo estremamente divertente ed in grado di emozionare. Da sottolineare anche la bontà del comparto multiplayer, grazie anche alla nuovissima e ben realizzata modalità Fuga ed all’immancabile Orda. Un titolo che i possessori di Xbox One devono necessariamente avere nella propria collezione.

Forza Horizon 4

La migliore esclusiva Xbox One attualmente disponibile, l’ultimo titolo di Playground Games è diventato il nuovo metro di paragone dei racing game open world. Il punto di forza di questo titolo è senza dubbio l’inserimento delle stagioni. Non si tratta infatti di una semplice gimmick, come potrebbe sembrare all’apparenza, ma una nuova stagione cambierà interamente i tracciati ed il modo di approcciarsi ad essi. Se terrete conto dei cambiamenti climatici, come strade innevate o umide e fangose, le variazioni sono ancora più vaste. Una quantità di contenuti mai raggiunti prima per la serie vi impedirà di annoiarvi tanto facilmente. L’acquisto è assolutamente obbligato non solo per gli appassionati dei giochi di corsa, ma per chiunque possieda una Xbox One. Suggeriamo l’acquisto della Ultimate Edition, che include i DLC Fortune Island e LEGO Speed Champions.

Red Dead Redemption 2

La nostra selezione non può che essere chiusa da uno dei pochi titoli che ha avuto l’onore di ricevere una valutazione pari a 10/10 sulle nostre pagine. Il capolavoro western realizzato da Rockstar Games è infatti senza ombra di dubbio uno dei migliori giochi di questa generazione. In un prequel del primo capitolo, vedremo Arthur Morgan, un fuorilegge della banda di Dutch van der Linde, in un lungo e lento cammino alla ricerca della propria redenzione personale. Una storia magnifica ed un gameplay lento e ragionato rendono Red Dead Redemption 2 in grado di coinvolgervi al massimo nella propria ambientazione in modo credibile, facendovi notare ed apprezzare accuratamente tutti i più piccoli dettagli. La vita del fuorilegge nel Selvaggio West viene raccontata e mostrata al giocatore sotto ogni punto di vista, rendendo anche la nostra esperienza di gioco credibile. La campagna ha una enorme longevità e riesce a coinvolgervi al punto che non vorreste finisse mai: un autentico capolavoro che non dovrebbe assolutamente mancare nella vostra collezione. Vi suggeriamo l’acquisto della Ultimate Edition, che include tanti contenuti aggiuntivi per la storia e per il multiplayer online.

