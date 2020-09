10 imperdibili gadget per i fan di Super Mario

Aggiornamento al 18 settembre: per celebrare il lancio di Super Mario 3D All-Stars abbiamo arricchito l’offerta con altri cinque articoli!

Un omino dal grosso naso e folti baffi neri, vestito di rosso e blu, che spacca con i pugni blocchi di mattoni, raccoglie monete d’oro e salta in testa a tartarughe per salvare una principessa. Il tutto sfruttando il potere di alcuni funghi per raddoppiare le proprie dimensioni fisiche. Detto così è un po’ assurdo, ma è esattamente Super Mario.

L’idraulico di Nintendo più famoso del mondo (di cui solo di recente si è scoperto che non è italiano) è simbolo quasi universale del videogioco e la sua influenza e potenza concettuale sono da sempre in grado di attirare un pubblico trasversale, dai 3 ai 99 anni. Anche alla luce delle recenti novità sul nostro idraulico preferito, oggi vogliamo proporvi una selezione eterogenea ed estesa di gadget a lui dedicati: perché quando si diventa transmediali bisogna farlo con stile.

15 imperdibili gadget per i fan di Super Mario

LEGO Avventure di Mario Starter Pack

Iniziamo con la coppia di gadget se vogliamo più scontata, ma che proprio di recente si sta ritagliando i suoi spazi sull’informazione videoludica: i due kit LEGO di Super Mario. Che l’idraulico di Nintendo potesse stringere un’amicizia con i mattoncini danesi era qualcosa considerato come impossibile fino a pochissimo tempo fa, quindi alla rivelazione di questo kit la sorpresa e l’entusiasmo sono stati comprensibilmente enormi. Lo starter set unisce l’amore per le costruzioni a una contaminazione tecnologica. Mario è infatti non solo da costruire, ma anche da “giocare”: la figure dell’idraulico è infatti elettronica e quando mossa riproduce musica ed effetti sonori originali, mentre il percorso dal tubo di partenza all’asta del traguardo può essere composto a discrezione dell’utente. Il set viene poi fornito con un’apposita companion app che permette di registrare i progressi di LEGO Mario e fargli raccogliere le monete virtuali. Un set dalla longevità potenzialmente infinita, specialmente con le espansioni di cui vi parleremo subito sotto.

Lego Nintendo NES

Secondo componente della “rassegna LEGO” è un autentico pezzo da collezione per tutti i giocatori di Mario più attempati: il LEGO Nintendo NES. Questo set, a sua volta disponibile dal 1 agosto 2020, ritrae nientemeno che un Nintendo Entertainment System (NES) con tanto di mini-televisore. Un set pensato più specificatamente per collezionisti adulti e che vogliono rivivere, come perfetta idea regalo, quell’epoca. Il NES è infatti riprodotto in ogni dettaglio, con tanto di mini-porta per il controller e cartuccia; anche il televisore non è da meno, essendo stato disegnato per rispecchiare fedelmente un vecchio apparecchio a tubo catodico. A renderlo interessante per questa selezione però è soprattutto chi è rappresentato sul TV di mattoncini, nientemeno che il Super Mario delle origini. La cartuccia raffigura infatti proprio lui, ed è anche possibile combinare questo set con il LEGO Mario per ulteriore divertimento – e nostalgia da retrogaming!

LEGO Super Mario Fortezza Sorvegliata

Dopo il set LEGO dedicato ai giocatori e i fan più attempati (si fa per dire), con questi successivi quattro torniamo al nuovo LEGO Super Mario, essendo tutte sue espansioni. Cominciamo con la Fortezza Sorvegliata, uno dei più corposi. Altro non sarebbe che la trasposizione in LEGO di uno dei livelli di Mario più classici e amati, fatto di salti, blocchi ed elementi interattivi come il blocco POW e la catapulta. Non mancano poi gli antagonisti: abbiamo sia un Koopa Troopa (la tartaruga antropomorfa da sempre bonario nemico del nostro idraulico) e la classica pianta carnivora. Il tutto riprodotto con i mattoncini LEGO, all’interno di un percorso che è liberamente assimilabile e modificabile da chi gioca. Viene classificato come set di espansione perché è possibile farvi interagire LEGO Mario (quello dello Starter Pack di poco sopra) in modo da fargli completare il “livello” e fargli quindi guadagnare monete virtuali tramite la companion app.

LEGO Casa di Yoshi

Il secondo set di espansione per LEGO Super Mario è dedicato all’altro suo fedele compagno di avventure, il dinosauro verde Yoshi. Questo set, decisamente più “pacifico” del precedente, include la casetta di Yoshi, un percorso nuovamente personalizzabile, un immancabile antagonista (stavolta è un Goomba) e nientemeno che Yoshi stesso, giustamente riprodotto con i mattoncini danesi. A stupire in questo piccolo ma bellissimo set è la grande quantità di interazioni che i suoi creatori sono riusciti a inserire. Il buon LEGO Super Mario può infatti sia saltare ostacoli e nemici che interagire con Yoshi, ma il dettaglio più gradevole sta nel fatto che se si fa sdraiare Mario sull’amaca e poi la si farà oscillare, il nostro idraulico baffuto si addormenterà. Inoltre, la casa di Yoshi ha il tetto apribile che nasconde la stella, celebre oggetto che quando raccolta nel videogioco fa divenire Mario temporaneamente invulnerabile.

LEGO Marghibruco del Deserto

Il penultimo articolo di LEGO Super Mario è dedicato a un deciso cambio di contesto. In un’area desertica, LEGO Super Mario dovrà confrontarsi con il Marghibruco del Deserto. Un set più piccolo ma nuovamente con una possibilità di interazione in più: è presente infatti una postazione rotante su cui posizionare LEGO Super Mario, che utilizzandone il martello potrà quindi avere a che fare con il suo avversario. Oltre a riprodurre musica apposita, il set non richiede batterie aggiuntive ed è un’espansione piccola ma conveniente, con anche alcune varianti dell’azione date sia dalla presenza del nemico Tantatalpa che dalla presenza di tre mattoncini multifunzione che aumentano le possibilità di gioco.

LEGO Battaglia finale al Castello di Bowser

L’ultimo set di espansione di LEGO Super Mario è forse il più impegnativo economicamente ma anche il più grande e ambizioso. Abbiamo infatti simbolicamente lasciato per “ultima” proprio la battaglia finale contro il buon Bowser. Le nemesi di Mario, oltre a essere presente nel set, domina l’interno di un percorso che ne riproduce il castello in maniera essenziale ma particolareggiata, dalle mura esterne alle torri, fino alla gigantesca statua con le fattezze di Bowser stesso. Ad affiancare Bowser ci sono il fantasmino Boo, Fiammetto e Tartosso. Per LEGO Super Mario si prospetta la sfida più divertente ma impegnativa, ma ad aiutarlo intervengono il Blocco ‘?’ e il Blocco Tempo. Grazie alla companion app, la progressione diviene emozionante e chiude simbolicamente LEGO Mario: dallo starter set al momento di pausa, fino alle minacce grandi e piccole. Da collezionarli tutti!

Il peluche di Super Mario

Cambiamo decisamente registro con la seconda “coppia” di collezionabili, che ritrae in peluche due amici inseparabili. Il primo è appunto Super Mario, realizzato nel suo aspetto più comune: salopette azzurra, maglia e cappello rossi. Il peluche è alto 30 centimetri ed è molto consistente, con i dettagli del volto (dal naso ai caratteristici baffi) riprodotti con fedeltà. Un articolo se vogliamo semplice, ma che fa trasparire ancora una volta quanto Super Mario sia stato così azzeccato da non aver mai avuto bisogno né di dettagli eccessivi né soprattutto di stravolgimenti estetici. Un piccolo affare che può interessare anche i fan adulti, magari da mettere su uno scaffale o in pendant con i cuscini di un divano, per un divertente salotto da gamer.

Il peluche di Yoshi

La seconda parte della “coppia” di peluche è proprio lui, Yoshi! Il dinosauro ha esordito nel 1990 e da quel momento è diventato una costante in tutti i videogiochi di Super Mario. Simpatico e coraggioso, fin dall’inizio Yoshi si è presentato come fedele amico del nostro idraulico, al quale spesso si offre come cavalcatura. La sua introduzione a livello di design permise non solo di cambiare le dinamiche del gioco, ma anche di proporne di nuove sfruttando la capacità di mangiare i nemici di fronte a lui (anche di background, Yoshi è letteralmente onnivoro). Se vogliamo, tra i due è proprio Yoshi che meglio si presta a una “transizione” a peluche, essendo già di suo non solo di colore sgargiante, ma anche disegnato con linee rotonde che ben si adattano alla natura “imbottita” e morbida dell’oggetto. Un acquisto in pendant con Mario, che però stavolta reclama tanto il gioco quanto l’essere messo a “guardia” dei cuscini di poltrone e divani (sperando che non se le mangi).

La lampada del Fungo

La seconda e ultima accoppiata sfocia con più insistenza nel settore “arredamento”: parliamo infatti di due lampade da tavolo. La prima è quella più celebre, e raffigura il fungo rosso a pallini bianchi che per tutti i fan di Super Mario è diventato simbolo benefico. Piccolo e funzionale, il fungo si illumina di rosso e quando premuto riproduce i suoni del gioco. Impossessarsi di questo fungo nei videogame fa infatti raddoppiare le dimensioni di Mario, rendendolo capace di resistere a un colpo (o contatto) nemico senza morire e capace di rompere alcuni tipi di blocchi. Un gadget iconico e soprattutto famoso anche fuori dal pubblico videoludico, che a un prezzo davvero irrisorio garantisce una nota di unicità a prescindere da dove lo posizionerete in casa.

La lampada del Blocco di Domanda

Il secondo e ultimo capo di arredamento è di nuovo una lampada, ma che stavolta rappresenta uno dei blocchi iconici di Super Mario: il punto di domanda. Questo celeberrimo blocco giallo con un “?” sopra può contenere monete oppure un Fungo, ed è un altro riconoscibilissimo simbolo di Super Mario, per quanto stavolta sia noto prevalentemente ai videogiocatori. Le sue funzioni sono molto simili al Fungo: si illumina (in questo caso emettendo una luce più calda, sui toni dell’arancione) e riproduce i suoni tipici del gioco. La sua alimentazione può avvenire sia attraverso semplici batterie che tramite cavo USB; il suo prezzo è leggermente più alto del fungo, ma rimane comunque molto conveniente in relazione alla personalità che questo semplice oggetto è in grado di donare a qualunque stanza.

Le cuffie di Mario e Luigi

La parte finale dei nostri gadget a tema Super Mario è probabilmente dedicata ad un pubblico più specialistico, ma si tratta di attrezzatura in ogni caso utile o dall’alto livello di stile. Così come hanno stile proprio queste cuffie di Super Mario, che raffigurano su ciascuno dei due auricolari proprio Mario e suo fratello Luigi. Un design confortevole e dal caratteristico colore blu che abbiamo imparato ad associare alla coppia di idraulici, specialmente quando li abbiamo visti impegnati nelle velocissime gare su kart. Così come per i set LEGO, queste cuffie verranno rese disponibili in agosto, per la precisione il 31 agosto, ma sono ancora prenotabili. Se non volete lasciarvele sfuggire il nostro consiglio è di farle vostre quanto prima: con la popolarità che ha il personaggio, le scorte potrebbero esaurirsi in poco tempo.

La custodia per Nintendo Switch

Secondo accessorio a tema elettronica è la custodia per Nintendo Switch a tema Super Mario. Si tratta di un prodotto ufficiale Nintendo che spezza il canonico nero di questi prodotti tanto con l’espressione sicura diMario quanto con i suoi colori sgargianti ma non esagerati. Colori che si ripetono anche nell’interno, costituito dallo spazio per conservare la console insieme a una decina di cartucce di videogiochi, e dove avanza anche un po’ di spazio per qualche altro piccolo accessorio a discrezione del proprietario. Compatibile sia con Switch standard che con Lite, è un articolo essenziale non solo per i viaggiatori, ma anche per avere un posto sicuro dove conservare la console quando non la si utilizza e non la si vuole riporre nel dock.

La pista di Super Mario

Ma non sarebbe Super Mario senza un’incursione su Mario Kart: ecco quindi che la Carrera prende la palla al balzo e ci propone la pista da corsa a macchinine. Un’idea regalo classica ma efficace, dove Mario e Yoshi si sfidano in velocità lungo una pista lunga 2,3 metri facile da montare, che con la sua alimentazione fornisce fino a sei ore ininterrotte di autonomia. Oltre al colore celeste, la pista propone anche piccoli ma azzeccati elementi scenografici, come i manifesti che raffigurano Mario sul kart e la segnaletica per le curve più impegnative. Un grande classico dei giocattoli degli anni settanta che oggi vive di nuova giovinezza approfittando della modernità.

Super Mario su kart radiocomandato

Penultima posizione (si fa per dire) all’insegna di una moda forse vintage ma affascinante: il radiocomandato di Super Mario. Nello specifico la Carrera ha prodotto questo Super Mario in sella a uno scattante kart, controllabile comodamente con un apposito radiocomando (modellato come se fosse un joypad) grazie alla tecnologia full-function. Veloce e adatto a tutte le età, in questa mise il buon Super Mario è capace di raggiungere i 9 chilometri orari: una prestazione notevole, considerate le dimensioni del veicolo! La confezione è completa di tutto: oltre a Mario e al radiocomando sono incluse anche le sei batterie ricaricabili per farlo funzionare e il cavo di ricarica.

Il Monopoly di Super Mario Kart

Chiudiamo questa rassegna dei gadget a tema Super Mario con l’esponente di uno dei giochi da tavolo più famosi e universali di tutti i tempi: il Monopoly. Nello specifico stiamo parlando di quello a tema Super Mario Kart, e per rispecchiare questa inclinazione il gioco è stato sensibilmente modificato. La plancia rimane familiare, ma il design e lo scorrimento del gioco sono stati cambiati per riflettere la natura di “gara” essenziale per rievocare la natura di gioco di kart. Al posto del denaro vi sono le classiche monete d’oro di Mario, e sono presenti segnalini che raffigurano sia i power-up raccoglibili durante la gara che degli speciali segnalini a forma di buccia di banana. Le quattro pedine, dettagliate nella loro minuteria, raffigurano Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad. Una variante inedita del Monopoly che rappresenterà una sfida anche per i veterani.

