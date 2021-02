I migliori party game | Febbraio 2021

Quando si ha tanto tempo libero a disposizione è normale cercare di intrattenersi in attività che possano coinvolgere il più possibile i nostri amici o parenti. Non sempre i videogiochi più classici possono però essere adatti allo scopo, soprattutto se ci si vuole intrattenere con persone a noi vicine ma che magari non sanno nemmeno come è fatto un controller. I party game sono i titoli più indicati per delle sessioni multiplayer rapide e che possano permettere a tutti di divertirsi grazie a delle meccaniche immediate e divertenti. Ma quali sono i migliori? Dare una risposta a questa domanda è difficile, anche perché rispetto al passato c’è una possibilità di scelta molto più ampia e tematica, adatta a tutte le esigenze.

Mario Kart 8 Deluxe, una garanzia per il divertimento in multiplayer.

Si può passare dal darsi scazzottate in compagnia, alle corse con folli power-up fino a passare perfino a delle sessioni di ballo. Tra le console dell’attuale generazione, sicuramente Nintendo Switch è la piattaforma più indicata per le sessioni multiplayer, data la particolare versatilità dei joy-con che possono diventare due controller separati e che grazie ad i suoi sensori di movimento riescono ad offrire un’accessibilità più immediata a tutti i componenti del vostro gruppo.

Questo non significa però che manchino party game sulle altre console, che mai come ora sono stati particolarmente abbondanti – ed alcuni di essi sono talmente accessibili che vi consentiranno perfino di giocare con il vostro smartphone. Nella nostra selezione abbiamo dunque selezionato non solo titoli esclusivamente apparsi su Switch, ma anche titoli usciti su altre piattaforme, e tenuto conto delle particolari caratteristiche di ogni prodotto. La nostra selezione di party game non è solo composta da titoli naturalmente divertenti per tutti, ma anche variegata e che include diverse tipologie di gameplay.

I migliori party game

Super Mario Party

La raccolta di minigiochi più divertenti

La nostra selezione non poteva che cominciare con l’ultimo capitolo della saga, arrivato sul mercato con l’intenzione di rimescolare le carte ed offrire una nuova vita alla fortunata serie spin-off. Questo prodotto torna alla formula classica della serie, basata su un vero e proprio gioco da tavola a turni con intermissioni rappresentate da una selezione di minigiochi ampia e divertentissima. La maggior parte dei mini-game di Super Mario Party richiederà l’utilizzo dei sensori di movimento del joy-con, ottimamente implementati e accessibili anche a chi non ha mai giocato un titolo della serie. Sono presenti inoltre tantissime modalità che renderanno questo titolo sempre fresco ed ideale per passare giornate in allegria – e maledire i vostri amici per avervi rubato la stella che vi sarebbe servita per vincere proprio all’ultimo turno.

Super Smash Bros. Ultimate

Per lotte folli in compagnia

Non dimentichiamoci che la serie Super Smash Bros. è sempre stata un eccellente ibrido tra picchiaduro e party game, e questo prodotto arriva davvero vicino alla perfezione. Parliamo di un titolo davvero adatto a tutti: non può divertirsi soltanto il giocatore veterano che vuole raffinare le proprie tecniche e diventare il migliore, ma anche tutti quelli che vogliono una partita caotica impersonando il proprio personaggio preferito. La selezione di personaggi di Super Smash Bros. Ultimate è infatti incredibilmente vasta ed include non soltanto i più celebri personaggi Nintendo, ma anche tantissime icone del panorama videoludico. Su questo capitolo è possibile fare battaglie perfino con otto giocatori contemporaneamente, e se questo aspetto non ve lo facesse sembrare abbastanza caotico allora attivate tutti gli oggetti ed i pericoli su ogni scenario!

Mario Kart 8 Deluxe

Per corse spericolate insieme ai vostri amici

Probabilmente la saga di arcade racing più famosa al mondo, questa serie si è sempre contraddistinta per essere difficile da padroneggiare ma facile da giocare per chiunque. La semplicità del suo gameplay rende quindi questo un prodotto perfetto per corse spensierate e caotiche. Potrete cimentarvi non soltanto nelle spericolate corse fino a 200 cc, ma anche con le particolarissime modalità battaglia, ideali per vere e proprie partite folli e divertentissime. Mario Kart 8 Deluxe presenta tantissimi contenuti ed un ampio roster di personaggi tra cui poter scegliere. Si potrà anche giocare anche utilizzando i controlli di movimento su un singolo joy-con, impugnandolo come fosse un volante. Con il re delle corse arcade, il divertimento è sempre assicurato – e attenzione ai fastidiosissimi gusci blu!

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Il grande ritorno di un classico delle corse arcade

Nel caso non possediate Nintendo Switch, o se siete alla ricerca di un’alternativa del sempreverde Mario Kart, vale la pena di consigliare anche questo remake di un classico di vent’anni fa. Il titolo originale fu un vero e proprio capolavoro arcade racing per la primissima PlayStation, ed anche questo remake realizzato da Beenox riesce a fare altrettanto. Crash Team Racing Nitro-Fueled include non soltanto tutti i contenuti già presenti e fedelmente riproposti nel titolo originale, ma anche tracciati e personaggi apparsi nel sequel, Crash Nitro Kart. Il gameplay è stato inoltre rivisto e migliorato ulteriormente ed anche la selezione dei personaggi è aumentata notevolmente, grazie anche a costanti espansioni gratuite che sono andate avanti nel corso dei mesi. Un vero e proprio classico dei racing arcade adattato ai giorni nostri.

Overcooked 2

Per sentirvi dei veri chef

Per tutti gli appassionati di cucina e non, suggeriamo caldamente di prendere in considerazione questo party game che vi farà sentire come uno chef stellato. Questo titolo del Team 17 metterà voi ed i vostri amici nei panni di cuochi alle prese con delle rapide ordinazioni da svolgere in cucina. Anche se può essere giocato anche in solitaria, Overcooked 2 è un party game che brilla particolarmente durante le sessioni multiplayer, data la possibilità di coordinare i compiti con i vostri compagni di cucina. Ad esempio, mentre un giocatore si impegnerà a servire i piatti un altro potrebbe occuparsi di lavare i piatti sporchi. Per i più competitivi non mancheranno inoltre le sfide 1 vs 1, per stabilire chi di voi sia lo chef migliore. Con meccaniche semplici ed in grado di divertirvi per tante ore di gioco, si tratta il caso di dire che si tratta di un prodotto adatto “per tutti i palati”.

Just Dance 2021

Per divertentissime gare di ballo

Non poteva ovviamente mancare nella nostra selezione l’ultimo capitolo della popolare serie di balli videoludici. Non abbiamo certo bisogno di presentarvi questa serie, che come sempre permetterà di riunire i vostri amici e parenti e ballare in compagnia al ritmo di celebri canzoni. Vi sono diverse opzioni per poter giocare, a seconda della piattaforma da voi scelta: potrete usare i controlli di movimento Joy-Con e PS Move, le telecamere PS Camera e Kinect o perfino il vostro smartphone con l’apposita app di accompagnamento. Just Dance 2021 include anche una modalità kids, per consentire anche ad un pubblico più giovane di potere partecipare nelle sessioni di danza. Tutti i vostri parenti ed amici potranno scatenarsi e vedere chi è la vera stella della pista.

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Per eleggere i migliori sportivi

In attesa che la situazione torni alla normalità e che i Giochi Olimpici si possano effettivamente disputare, Mario e Sonic sono già pronti a scatenarsi in questo soddisfacente party game sportivo. Una serie che va ormai avanti dalle olimpiadi di Pechino e che rappresentò la prima volta che l’idraulico ed il porcospino più famosi del mondo apparvero insieme in un videogioco ufficiale. Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è una vera e propria raccolta di mini-giochi sportivi ben riusciti e che, per i più nostalgici, include anche una modalità in cui i personaggi assumeranno tutti sembianze a 8-bit e 16-bit. Potrete inoltre scegliere se utilizzare un classico sistema a pulsanti o i motion control per gareggiare in tutte le discipline proposte.

Moving Out

Per divertirsi con folli traslochi

Anche se di questi tempi non ci si può muovere in maniera esagerata, possiamo sempre riuscire a divertirci con una folle ditta di traslochi. Realizzato dallo stesso team di Overcooked, questo prodotto ci vedrà infatti nei panni di folli traslocatori in un titolo accessibile davvero a chiunque. Bisognerà infatti memorizzare solo due azioni: come sollevare un oggetto e come lanciarlo, anche fuori dalla finestra dell’appartamento. In Moving Out la coordinazione tra i giocatori sarà di fondamentale importanza, soprattutto quando bisognerà trasportare velocemente gli oggetti più pesanti. Sono presenti inoltre tante opzioni di accessibilità per rendere questo prodotto fruibile davvero a chiunque. Un titolo assolutamente consigliato per potervi divertire anche con chi non ha mai tenuto in mano un controller.

1-2-Switch

Per mettervi alla prova con i vostri amici

Riteniamo che meriti una menzione particolare anche questo prodotto, realizzato in occasione del lancio di Nintendo Switch per mostrare ai giocatori il potenziale dei Joy-Con. Si tratta di una collezione di mini-giochi davvero varia, tutti in grado di sfidare la vostra rapidità, precisione e reattività. La particolarità di 1-2 Switch è che il sistema di controlli fornito riesce a slegarsi quasi interamente dalla necessità di osservare lo schermo, dato che la vibrazione ed i sensori riusciranno a farvi concentrare esclusivamente sulla sfida proposta dal gioco. Si tratta di un titolo particolarmente indicato per brevi sessioni di gioco a due giocatori, che potrebbe fare al caso vostro se state cercando qualcosa che non sia troppo impegnativo.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Il Party Game che è anche un Battle Royale

Concludiamo la nostra selezione di Party Games con quello che si è rivelata essere una delle più grandi sorprese dell’ultima estate. Questo folle gioco riesce ad unire il divertimento dei minigiochi con l’atmosfera agguerrita e competitiva dei Battle Royale, in cui bisognerà riuscire a superare costantemente le sfide proposte dal gioco fino a poter rimanere l’ultimo in gara e conquistarsi la tanto ambita corona. Fall Guys: Ultimate Knockout è coloratissimo ed incredibilmente divertente da giocare sia da soli che in compagnia e riesce anche ad essere incredibilmente competitivo, pur possedendo meccaniche semplici da padroneggiare.

