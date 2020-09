I videogiochi sono ormai ben più del “solo” oggetto interattivo che portiamo a casa e viviamo sui nostri schermi: dietro il videogioco c’è un’intera industria, ci sono i game studies e c’è la cosiddetta game culture. Possiamo dire, in sintesi, che parliamo di universi che vanno ben al di là dei monitor dentro i quali sono incorniciati nel nostro immaginario, con studi che approfondiscono il mezzo comunicativo, libri che estendono le storie raccontate dagli sviluppatori, fumetti che ne ampliano gli universi e pagine su pagine che ci raccontano cosa ci sia, di così unico, in un medium interattivo.

Dal momento che l’estate è decisamente in corso (lo scriviamo mentre il caldo oggi è davvero poco clemente, come immaginerete!), è il momento ideale anche per i videogiocatori per qualche giorno di vacanza. Così, visto che non tutti vogliono portare con sé una console portatile (o, peggio ancora, domestica!), potrebbero esserci libri e fumetti capaci di tenervi vicini alla vostra passione anche mentre vi godete il sole sotto il vostro ombrellone. Abbiamo quindi selezionato alcuni volumi per noi imperdibili destinati ai videogiocatori – tanto a chi vuole sapere di più di alcune famose saghe, quanto a chi vuole scoprire tutte le sfaccettature del videogioco.

I migliori libri e fumetti sui videogiochi

La saga di The Witcher di Andrzej Sapkowski

Quando CD Projekt RED ha dato i natali al suo Geralt di Rivia nel videogioco The Witcher, lo ha fatto attingendo a piene mani dall’opera letteraria di Andrzej Sapkowski. Lo scrittore polacco è infatti il vero (e unico) papà di Geralt, Ciri, Yennefer e gli altri protagonisti delle vicende dello strigo, che di recente sono diventate anche un appuntamento televisivo con l’omonima serie firmata Netflix. Se volete scoprire quali siano le avventure canoniche del Lupo Bianco, quali le vicende del Continente e – perché no – cosa aspettarvi anche dal futuro della produzione Netflix, i volumi della saga fantasy sono imperdibili.

I primi due, Il Guardiano degli Innocenti e La Spada del Destino, sono in realtà delle raccolte di racconti concatenati, che vi narrano le origini del rapporto tra Geralt e Ciri. Da Il Sangue degli Elfi in poi, invece, parliamo di veri e propri romanzi, che portano avanti le vicende di tutti i protagonisti che avete imparato ad amare nella trilogia di CD Projekt RED.

L’enciclopedia di Hyrule – The Legend of Zelda

Ci sono libri da collezione che i fan delle serie a cui sono dedicati vogliono aggiungere ai gadget e memorabilia in loro possesso. Siamo piuttosto sicuri che sia anche il caso dell’Enciclopedia di Hyrule, il corposo volume ufficiale di Nintendo dedicato al mondo protagonista della saga The Legend of Zelda. Le 327 pagine a colori, ricche di illustrazioni e dettagli su Hyrule e le avventure di Link, sono presentate con una copertina cartonata con pregiata rilegatura a filo refe e rifiniture laminate dorate. Il risultato è un volume dalle dimensioni generose, che svela ogni segreto su personaggi, creature e ambientazioni di una serie che, come suggeriva il nome, era destinata a diventare la leggenda che è oggi.

The Last of Us: Il Sogno Americano – Il fumetto ufficiale

Se avete seguito Ellie in The Last of Us, The Last of Us: Left Behind e infine in The Last of Us – Part II, siamo piuttosto sicuri che il fumetto ufficiale della serie Naughty Dog sia un pezzo che non può mancare alla vostra collezione. Firmato da Neil Druckmann in persona, The Last of Us: Il Sogno Americano è finalmente disponibile anche localizzato in italiano e vi consente di seguire la celebre protagonista immune all’infezione di Cordyceps in un’avventura che abbiamo esaminato senza spoiler in uno speciale dedicato.

Homo Ludens di Johan Huizinga – La bussola dei game studies

Se volete capire le basi delle teorie del gioco, della ludologia e delle filosofie che animano i creativi più noti dei videogiochi, questa è una lettura che dovete ritenere obbligata. Per avere una visione d’insieme del gioco all’interno della nostra cultura, in quanto fenomeno, Homo Ludens di Johan Huizinga è un vero e proprio punto di riferimento. Bussola dei game studies, questo volume in brossura di 290 pagine vi metterà di fronte a interessanti riflessioni sulla natura del gioco, facendovi notare quanto l’attività ludica sia pervasiva nella nostra vita quotidiana e non si limiti solo all’età puerile, quanto la compenetri all’interno di un “cerchio magico” – e anche quanto longeva sia la sua presenza nelle società umane. Una lettura fondamentale per chi vuole capire gioco e videogioco.

Il videogioco di Lorenzo Mosna – Storia e linguaggi del medium

Se volete approcciarvi allo studio e alla scoperta del videogioco con una lettura estremamente informativa ma non per questo meno scorrevole e accessibile, Il videogioco: storia, forme, linguaggi, generi di Lorenzo Mosna è un volume che vogliamo assolutamente raccomandarvi. Il nostro ex redattore, oggi professore presso l’Università IULM di Milano e presso la Civica Scuola Luchino Visconti di Milano, vi porta a scoprire le origini e le affermazioni del videogioco quando ha mosso i suoi primi passi, accompagnandovi poi mano nella mano alla scoperta dei diversi generi, delle differenti piattaforme e delle forme creative che da lì si sono fatte strada, portandoci al videogame come lo conosciamo oggi. Una lettura che consigliamo anche e soprattutto a chi vuole fissare un po’ di punti – e scoprire alcuni aneddoti – su nascita ed evoluzione del videogioco.

Assassin’s Creed Odyssey – Il romanzo ufficiale

Se abbiamo aperto questa rassegna con dei romanzi che hanno dato vita a dei videogiochi, in questo caso parliamo invece di un romanzo che è ispirato al videogioco a cui fa riferimento. Si tratta di un caso specifico particolarmente interessante: Assassin’s Creed Odyssey, firmato dallo scrittore Gordon Doherty, è infatti il romanzo ufficiale del gioco omonimo, che pone l’accento su un tema recentemente molto dibattuto da Ubisoft – il fatto che Kassandra fosse la protagonista e Alexios solo un comprimario, e non il contrario.

Se avete amato l’ambientazione dell’Antica Grecia del gioco uscito nel 2018 e non vedete l’ora di scoprire retroscena e più dettagli sulle origini dei suoi protagonisti, si tratta di una lettura leggera e d’intrattenimento che vi raccomandiamo di fare, proposta da Sperling & Kupfer in 370 pagine.

La saga Metro di Dmitry Glukhovsky

L’esempio di The Witcher non è l’unico celebre, nel mondo dei videogiochi, di un titolo nato da corrispondenti opere letterarie. La serie Metro è infatti nata dalla penna dello scrittore Dmitry Glukhovsky, che per primo ha immaginato una società post-nucleare distopica in cui le persone sono ormai costrette a trovare nei tunnel della metro di Mosca la loro nuova casa, per proteggersi da abomini mutanti generati dalle radiazioni e dalla deriva di una società in cui la legge del più forte è diventata l’unica seguita alla lettera. La saga letteraria di Artyom prende il via con il volume Metro 2033, ma potete facilmente trovare anche tutti i successivi – se la generosa mole di pagine non vi spaventa. Sicuramente, dei romanzi che vi terranno impegnati per le vostre vacanze.

God of War – Il fumetto ufficiale di Kratos

Se la più recente avventura di Kratos vi ha stregato, sarete ben felici di scoprire che esiste un fumetto ufficiale dedicato al protagonista di God of War e alla sua avventura con il figlio Atreus, raccontata nel pluripremiato videogioco di Sony Santa Monica. Dopo che il guerriero leggendario ha chiuso i conti con l’Olimpo, cerca di costruire una nuova vita nel Nord più selvaggio, arrivando a misurarsi con i miti del culto norreno. Il fumetto, firmato da Chris Roberson, Tony Parker ed E.M. Geist, ha la benedizione del direttore Cory Barlog, che ne ha firmato la prefazione. Parliamo di un volume che farà sicuramente battere forte il cuore degli amanti della serie PlayStation.

Metal Gear Solid: Guns of the Patriots – Il romanzo ufficiale

Diciamolo subito: raccontare nero su bianco, con le pagine di un libro, una saga come quella di Metal Gear, è tutt’altro che facile. A dimostrarlo ci sono i tentativi letterari affidati a Raymond Benson per i primi due episodi Solid – narrativamente mediocri – che purtroppo non sono riusciti a rendere merito alle vicende di Solid Snake e compagni a Shadow Moses prima e alla Big Shell poi. È di tutt’altra pasta, invece, il romanzo ufficiale Metal Gear Solid: Guns of the Patriots, firmato dal compianto autore giapponese Project Itoh.

Complice anche la sua amicizia con Hideo Kojima, lo scrittore prematuramente scomparso è partito dagli eventi di Metal Gear Solid 4 per costruire un volume capace di omaggiare la serie e i suoi protagonisti in lungo e largo, con una narrazione fedele – anche nella caratterizzazione – a quella del videogioco, e con costanti flashback che aprono porte su Snake, Liquid, Big Boss e anche l’eroina The Boss. Una lettura che raccomandiamo a tutti i fan del franchise, anche se di recente è diventato più difficile trovare l’adattamento in italiano, edito Panini.

La Realtà in Gioco – quello che i videogiochi fanno per noi

La studiosa e game designer Jane McGonigal è una delle più convinte sostenitrici del fatto che il videogioco in qualche modo migliori la nostra vita. L’autrice, che ha progettato esperienze di gioco che hanno aiutato persone che necessitavano di terapie, ed è riuscita ad applicare la gamification perfino alle faccende domestiche, rendendole molto più gradevoli da vivere, racconta in La Realtà in Gioco quanto la generazione cresciuta in compagnia dei videogiochi possa apprendere dalle ore passate a giocare – nelle quali ha imparato a conoscersi meglio, a stimolare il suo cervello, a immaginare, collaborare, risolvere problemi. Un patrimonio del quale non ci accorgiamo e che, invece, influenza la nostra realtà di tutti i giorni, perché i videogiochi ci rendono migliori e più capaci.

