Esclusiva PlayStation in arrivo su Xbox (ed era stata su PS Plus)

Un’esclusiva PlayStation è in arrivo su Xbox, anche se in una data non ancora precisata, come comunicato oggi dall’editore Microids.

Il gioco in questione è Oddworld Soulstorm ed era stato ospitato fin dal lancio su PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di Sony.

Il titolo è arrivato su PS4 e PS5, oltre che su PC, in esclusiva console, facendo un debutto abbastanza turbolento.

Soulstorm era stato come detto tra i protagonisti di aprile su PS Plus, dopo un’attesa durata anni per il ritorno dell’IP.

E, adesso, Oddworld Soulstorm sta per fare il suo debutto sulle console “della concorrenza” Microsoft come annunciato dall’editore.

Il gioco stato svelato oggi sia per la famiglia di console Xbox One che per Xbox Series X|S, con tanto di edizioni retail e digitali.

Viene precisato che questa versione comprenderà tutti e sette gli update pubblicati su PlayStation e PC per migliorare le prestazioni rispetto al lancio.

Il gameplay «è stato rifinito attraverso fix, rimozione di bug, aggiustamenti al level design e al bilanciamento, così come miglioramenti alla qualità della vita».

Per il momento, l’uscita su Xbox non ha ancora una data, ma gli accordi di esclusività per le piattaforme hanno in genere una durata di sei o dodici mesi.

Nella migliore delle ipotesi, dunque, sarebbe possibile immaginare un day one fissato all’autunno per Xbox; nella peggiore, al prossimo aprile.

