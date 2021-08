Una storica esclusiva PlayStation tornerà nel 2023? C’è un indizio

Il giornalista Tom Henderson, più volte mostratosi in possesso di informazioni attendibili (in particolar modo per quanto riguarda Battlefield e Callof Duty) ha suggerito il ritorno di un’amata esclusiva PlayStation.

Stavolta, tramite un tweet, Henderson ha lasciato intendere che uno storico franchise sarebbe pronto a tornare nel 2023: si tratta di Twisted Metal.

Non è da escludere che possa trattarsi di una buona occasione per rilanciare la saga o per dare vita a un remake del primo capitolo, in modo analogo a quanto avverrà per Dead Space.

Anche Take-Two sembra pronta a dare il via a un’operazione del genere: stando a un documento diffuso la scorsa settimana, sarebbero ben tre i titoli pronti al ritorno (e non è da escludere che tra loro possa esserci Bully).

Il suggerimento di un prossimo rilancio della saga, apparsa inizialmente nel lontano 1995 su PS1, è arrivato tramite un tweet accompagnato esclusivamente da una data.

Secondo Henderson, l’anno giusto per rivedere il franchise di combattimenti automobilistici ad alta distruttibilità targato PlayStation potrebbe essere il 2023, come si può notare dal seguente tweet, riportato anche da ResetEra:

La serie è apparsa su PS1, PS2, PS3 e PSP, e dall’ultimo capitolo, pubblicato proprio sulla terza PlayStation, sono già passati otto anni.

In conclusione, se la soffiata di Henderson dovesse essere confermata, il 2023 potrebbe segnare il ritorno della saga di Twisted Metal dopo ben dieci anni di distanza.

Ma c’è una notizia che potrebbe destare qualche preoccupazione: il giornalista, che non ha fornito altre spiegazioni in merito alla natura del supposto remake/reboot, potrebbe anche fare riferimento alla serie TV dedicata al gioco.

I fan lo sanno, e su ResetEra alcuni di loro hanno suggerito che potrebbe trattarsi proprio del debutto del franchise sul piccolo schermo. Altri non sarebbero interessati in nessuno dei due casi, e si sono detti convinti che «sarà un flop istantaneo».

Qualche mese fa vi avevamo già parlato dell’avvio dei lavori sul progetto, che dovrebbe vedere il coinvolgimento degli autori di Deadpool e Benvenuti a Zombieland.

