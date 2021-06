Esclusiva PlayStation arriva su Xbox? Era stata dal lancio su PS Plus

Negli ultimi tempi, il concetto di esclusiva è stato più volte rivisto o quantomeno ampliato, e sembra che stavolta l’argomento andrà a toccare anche Oddworld Soulstorm, finora disponibile solo su PS4, PS5 e PC.

Il nuovo capitolo della saga, iniziata nel lontano 1997 su PS1 con Oddworld Abe’s Oddyssee, ha il compito di rappresentare al meglio una serie in possesso di un nutrito gruppo di appassionati (nostalgici inclusi).

Del gioco vi abbiamo parlato in modo approfondito nella recensione del nostro Marcello Paolillo, che ha evidenziato pregi e difetti della nuova odissea di Abe, focalizzandosi su ciò che ha in serbo per i giocatori vecchi e nuovi.

Il passaggio di titoli da una console all’altra non è certo una novità: solo ieri vi avevamo segnalato un altro interessante prodotto horror prossimo all’arrivo su PS5 dopo una permanenza (non così lunga) su Xbox One X|S e PC.

In questo caso, la notizia arriva ancora una volta dall’ESRB (Entertainment Software Rating Board), ente americano che si occupa di classificare i videogiochi e fornire alcuni suggerimenti sulle fasce d’eta alle quali destinarli.

Come riportato anche da Gematsu, Oddworld Soulstorm è stato valutato per Xbox Series X|S e per Xbox One, ma non ci sono ulteriori dettagli o conferme ufficiali sull’uscita.

Vi ricordiamo che la versione retail del gioco (attualmente disponibile solo in formato digitale) sarà dotata di una steelbook e verrà lanciata il 6 luglio, per ora solo su PS4 e PS5.

Al momento, avete l’opportunità di acquistare la nuova avventura di Abe a prezzo scontato grazie alla promozione riservata da PlayStation Store agli indie, tra i quali figura anche l’imperdibile Disco Elysium.

Rimanendo in tema di esclusive, il giornalista Tom Warren di The Verge si è preso innocentemente gioco dei suoi lettori facendo girare un titolo PlayStation su Xbox grazie a un curioso trucco.

A conferma della recente strategia di Sony, dopo Death Stranding e Horizon Zero Dawn, anche Days Gone è da poco giunto su PC, e nella nostra recensione vi abbiamo spiegato come se la cava Deacon St. John in questa seconda chance.

Nel corso delle ultime settimane, PlayStation Studios ha inoltre aperto la sua pagina ufficiale su Steam, e qualcuno ha già notato che il catalogo potrebbe avere qualche sorpresa in serbo.