Epic Games Store, svelati i nuovi giochi gratis (con un RPG open world)

Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis della settimana, rendendone al contempo disponibili due per PC.

Diversamente da Xbox Game Pass, in questo caso parliamo di un vero e proprio giveaway: non vi servirà alcun abbonamento per accedervi, ma vi basterà avere un account Epic Games personale dove fare login.

L’iniziativa va avanti dal 2018 e ha portato in dote parecchi titoli gratuiti per l’utenza PC, tra cui in ultimo A Plague Tale Innocence.

Questo programma ha dato indubbiamente un impulso alla scena del PC gaming, se pensiamo che da allora se ne sono susseguiti diversi – come il giveaway di Origin attualmente in corso.

Da oggi, giovedì 12 agosto, i giocatori potranno riscattare e tenere per sempre con sé senza alcun costo questo titolo:

Rebel Galaxy

Rebel Galaxy è un gioco con combattimenti ricchi di azione, esplorazioni, scoperte, commerci e “negoziazioni” con i bizzarri abitanti del confine dell’universo conosciuto.

Questa la sua descrizione ufficiale:

«Combatterai pirati, esplorerai anomalie, stringerai amicizie con alieni, cercherai tra i resti di battaglia passate, scaverai asteroidi e scoprirai manufatti. Decidi se essere un malizioso filantropo, un abile commerciante spaziale o un corsaro assetato di potere in quest’avventura nello spazio in stile cappa e spada».

L’RPG open world di Double Damage Games sarà disponibile dalla prossima settimana fino al 19 agosto, per poi venire rimpiazzato da altri nuovi ingressi.

Dal 19 agosto, invece, toccherà a:

Yooka-Laylee

Void Bastards

Yooka-Laylee è un platform open-world di Playtonic, veterani del genere provenienti da studi come l’acclamata Rare.

Questa la descrizione del gioco:

«Esplora dei mondi immensi e meravigliosi, incontra (e sconfiggi) una serie indimenticabile di personaggi e accaparrati tantissimi oggetti collezionabili splendenti durante l’epica avventura di Yooka (quello verde) e Laylee (il pipistrello spiritoso con un grande naso) per sventare il malvagio piano di Capital B, che vuole assorbire tutti i libri del mondo… e trasformarli in profitto puro! I nostri eroi affronteranno un’ampia gamma di enigmi e sfide in stile platform utilizzando un’arsenale di mosse speciali. Sono alla ricerca di Pagie, il dono dorato usato per sbloccare (ed espandere) degli straordinari nuovi mondi, ognuno dei quali è straricco di personaggi particolari, boss mastodontici, sfide con carrelli, giochi arcade, giochi a quiz, modalità multigiocatore… e tanto altro!»

Void Bastards è invece uno sparatutto roguelike da un team di creatori di BioShock, realizzato in una deliziosa grafica cel-shading.

Questa la sua descrizione:

«Dimentica tutto ciò che sai sugli sparatutto in prima persona. In Void Bastards, non dovrai solamente mirare e sparare, bensì assumere l’intero controllo. Il tuo obiettivo è condurre la marmaglia di Void Bastards fuori dalla Sargasso Nebula. Ogni decisione spetterà a te: scegli dove andare, cosa fare e contro chi combattere. Dopodiché, dovrai mettere in atto la strategia da te scelta contro nemici bizzarri e spaventosi. Pianificherai la tua missione a bordo di navicelle spaziali fatiscenti, prendendo nota della struttura della navicella, di quali pericoli e nemici potresti incontrare insieme a quali terminali e altri sistemi navali puoi utilizzare a tuo vantaggio…»

L’inclusione dei due titoli su Epic Games Store è programmata fino al 26 agosto, quando sarà rimpiazzato da altre new entry.

Non si tratta delle sole alternative per quanto riguarda i giochi gratuiti, sebbene gran parte di queste riguardino abbonamenti mensili, trimestrali e annuali.

PlayStation Plus ha infatti appena lanciato le sue novità per il mese di agosto, tra cui spicca un battle royale cross-gen.

Allo stesso modo, Xbox Game Pass ha ulteriormente rimpolpato la sua libreria, tra cui spicca Hades, è vero, ma c’è finalmente anche il Solitario.

Infine, Amazon Prime vi consente di riscattare e tenere con voi fintanto che sarete abbonati diversi titoli, tra cui Battlefield 1.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.