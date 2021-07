Epic Games Store svela i nuovi giochi gratis (e c’entra The Walking Dead)

Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco della settimana e, al contempo, annunciato quello che verrà distribuito gratuitamente durante la prossima.

Diversamente da altri “giochi gratis” di cui si sente spesso nominare, come nel caso di PlayStation Plus, quello di Epic Games Store è un vero e proprio giveaway.

Non avrete bisogno di alcunché per ottenere i titoli forniti, all’infuori di un account (anch’esso gratuito) sullo store, come ormai dal 2018 ad oggi.

Soltanto oggi vi abbiamo segnalato un’iniziativa simile, ovvero quella di Steam con un nuovo gioco totalmente gratis da riscattare entro il weekend.

È riscattabile a partire da oggi, e fino all’8 luglio, questo titolo:

The Spectrum Retreat

Questa la descrizione dello stiloso puzzle adventure:

«Registrati alla reception di The Spectrum Retreat per un soggiorno che non dimenticherai facilmente. Manipola gli eventi per raggiungere la verità in questo coinvolgente rompicapo incentrato sulla trama».

Dall’8 al 15 luglio toccherà invece a:

Bridge Constructor The Walking Dead

Ironcast

Il primo è un crossover tra Bridge Constructor e The Walking Dead, in cui i giocatori saranno parte di «un gruppo di sopravvissuti nella lotta contro orde di vaganti e comunità di umani ostili. Costruisci ponti e altre strutture fra paesaggi desolati ed edifici in rovina. Alleati con i personaggi più amati della serie, come Daryl, Michonne ed Eugene e crea passaggi sicuri per gli iconici veicoli della serie».

Ironcast è invece un roguelike ambientato in epoca vittoriana steampunk, presentato come un incrocio tra Puzzlequest e FTL.

Parlando di titoli gratuiti o tramite abbonamenti, i giochi inclusi in PlayStation Plus per le console PS4 e PS5 a luglio sono stati appena presentati.

Anche i Games With Gold di luglio per Xbox si sono appena fatti vedere e comprendono un’acclamata vecchia gloria.

Più a lunga gittata sono invece le new entry di Xbox Game Pass Ultimate, che per luglio comprendono svariate gemme indie come Limbo.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.