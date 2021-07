Steam vi regala un nuovo gioco gratis: è un apprezzato platform

Gli utenti PC da oggi potranno ottenere un nuovo gioco gratis su Steam, che una volta riscattato diventerà vostro per sempre, senza alcun limite temporale.

Si tratta di un’apprezzata e gradevole avventura platform in 3D, molto simile a titoli come Crash Bandicoot e che potrebbe riservare una gradita sorpresa ai fan del genere.

Nonostante siano in corso dunque i saldi estivi su grandissimi franchise, lo store di Valve ha deciso di regalare ai propri utenti una gradita perla nostalgica.

Nel caso non sappiate bene come orientarvi durante queste grandissime svendite, abbiamo selezionato per voi 15 videogiochi che non dovreste lasciarvi sfuggire.

Il videogioco che potrete scaricare gratuitamente su Steam si chiama Kao The Kangaroo Round 2: si tratta in particolare della release del titolo avvenuta nel 2003.

Si tratta di un platform 3D per giocatore singolo: dovrete affrontare 25 livelli in 5 coloratissimi mondi e superare tantissime sfide, salvando i nostri amici animali dalle grinfie del Cacciatore cattivo.

Il ritorno di questo gradevole titolo è stato possibile grazie ai fan di questo classico, che tramite un apposito hashtag online hanno chiesto agli sviluppatori di ripubblicarlo in digitale.

🦊Kao the Kangaroo: Round 2🦊 (2003 re-release) is Free on #Steam to keep FOREVER for a limited time!https://t.co/SPeN3zny5s

Free to keep when you get it during this limited-time promotion. pic.twitter.com/WkXWQ5AnwO — Free Steam Games (@SteamGamesPC) July 1, 2021

Per ringraziarli del grande affetto, dato che in vent’anni non hanno mai smesso di volere bene al canguro Kao, Tate Multimedia ha deciso di rendere il gioco gratuito per un periodo limitato.

Kao The Kangaroo Round 2 ha una valutazione Molto positiva su Steam e normalmente sarebbe disponibile ad un prezzo inferiore a 2 euro, ma approfittando di questa promozione potrà essere vostro per sempre senza spendere un centesimo.

Per riscattarlo non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale del prodotto e cliccare sul pulsante Aggiungi all’account: fatto questo potrete scaricarlo tutte le volte che vorrete.

Nonostante siano attualmente in corso i saldi estivi, Steam ha anche rinnovato le offerte della settimana, nelle quali sono disponibili anche giochi a meno di 40 centesimi l’uno.

Se invece siete alla ricerca di ulteriori giochi gratuiti, PlayStation Plus ha appena svelato i prossimi titoli in regalo per gli abbonati.

Non solo: anche Xbox ha svelato i giochi in regalo a luglio per tutti gli abbonati a Xbox Live, grazie alla promozione Games With Gold.