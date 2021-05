Epic Games Store: nuovo gioco gratis, settimana prossima arriva un big

Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco gratis per la sua community su PC.

Il negozio online dei creatori di Fortnite permette di riscattare uno o più titoli alla settimana in via totalmente gratuita.

L’unico requisito per accedere al giveaway attivo ormai dal 2018 è avere un account su Epic Games Store, anch’esso completamente gratuito.

Come annunciato sette giorni fa, il gioco gratis della settimana del 13 maggio ha preso il posto dell’apprezzato open world Pine.

Questa settimana, invece, a spadroneggiare su Epic Games Store sarà The Lion’s Saga.

Per chi non lo conoscesse, The Lion’s Saga è un’avventura narrativa spalmata su più episodi, e questo giveaway ve li fornisce tutti e quattro gratis.

Ecco la descrizione del gioco:

«The Lion’s Song è ambientato nell’Austria di inizio 20° secolo e ogni episodio seguirà un personaggio diverso. Ogni personaggio possiede una mente eccezionale e il gioco catapulta i giocatori in una storia che racconta di lotte interne per ritrovare la creatività, connessioni umane e ispirazione. Una compositrice talentosa che soffre di blocco dello scrittore prima del concerto di debutto, un pittore emergente che migliora superando difficoltà dopo difficoltà e una brillante matematica che cerca di farsi sentire in un mondo di soli uomini. Saranno le scelte che il giocatore prenderà a determinare se i protagonisti otterranno il successo meritato».

The Lion’s Saga sarà disponibile a partire da oggi 13 maggio fino alle ore 17:00 del prossimo giovedì 20 maggio, per cui non dimenticate di riscattarlo senza alcun costo sul negozio del team di Fortnite.

Contestualmente alla pubblicazione di oggi, Epic Games Store ha aggiornato la lista dei giochi gratis che saranno disponibili dalla prossima settimana.

La new entry di giovedì 20 maggio non è stata annunciata ma è oggetto di teaser sulla pagina ufficiale di Epic Games Store.

Il titolo, definito soltanto “gioco misterioso”, sarà sbloccato precisamente tra 7 giorni, alla fine di un conto alla rovescia apparso sul sito.

In questi casi, Epic Games è solita sganciare una bomba con un titolo di grandi dimensioni reso gratis per la prima volta: di cosa si tratterà?

Siete a caccia di altri giveaway? Il vostro abbonamento ad Amazon Prime vi consentirà di ottenere più di cinque giochi gratis a maggio.

Le opportunità di gioco gratis non mancano neppure su console: Play at Home è disponibile per PS4 e PS5, c’è ancora tempo per riscattare Horizon Zero Dawn – Complete Edition.

Horizon non sarà la fine di Play at Home, tuttavia, perché Sony ha svelato che altri titoli amplieranno il programma presto.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.