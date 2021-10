Epic Games Store, ecco i nuovi giochi gratis: c’è un famoso gioco con gli zombie

Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis della settimana, rendendone al contempo disponibili due per PC.

Diversamente da Xbox Game Pass, in questo caso parliamo di un vero e proprio giveaway: non vi servirà alcun abbonamento per accedervi, ma vi basterà avere un account Epic Games personale dove fare login.

L’iniziativa va avanti dal 2018 e ha portato in dote parecchi titoli gratuiti per l’utenza PC.

Questo programma ha dato indubbiamente un impulso alla scena del PC gaming, se pensiamo che da allora se ne sono susseguiti diversi – come il giveaway di Origin attualmente in corso

Ecco i giochi gratis annunciati, che potete scaricare dal 14 al 21 ottobre:

Pacchetto Epic Paladins

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Ecco la descrizione di Pacchetto Epic Paladins:

Tuffati in Paladins con questo bundle esclusivo di Epic Games per un periodo limitato! Il Pacchetto Epic Paladins sblocca subito 4 campioni e oggetti estetici bonus per ciascuno!

Questo, invece, è Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse:

Gioca nei panni dello zombie. Prendi a calci nel c*** e mangia cervelli. È il 1959 e la città di Punchbowl, in Pennsylvania, è la culla del progresso e della vita ideale. Mostra ai vivi che la legge e l’ordine pubblico non hanno valore per un morto con un obiettivo!

Ecco invece il gioco che potete scaricare da oggi, annunciato in precedenza, fino al 14 ottobre:

PC Building Simulator

Ecco la descrizione di PC Building Simulator:

Costruisci e fai crescere un’azienda di riparazione di computer imparando a diagnosticare, riparare e assemblare PC. Grazie alle componenti di marche reali e a una simulazione approfondita di hardware e software, potrai progettare e dare vita al PC definitivo.

Non mancano le altre iniziative, specie in ambito PC, tramite le quali ottenere giochi gratuiti: un nome su tutti è quello di Amazon Prime Gaming.

Un ramo, quello dei giochi gratis, in cui si è appena cimentata persino Netflix, sebbene per il momento solo su mobile.

Su PlayStation Plus, al momento, addirittura ci sono giochi regalati anche su PlayStation 5.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.