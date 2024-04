Knuckles: dove vederla, quanto costa l'abbonamento, di cosa parla

Quando il film di Sonic fece il suo esordio, qualche tempo fa, molti rimanemmo sorpresi dal fatto che fosse in effetti un buon adattamento sul grande schermo per il porcospino più amato al mondo. In precedenza, con pellicole dedicate ai videogiochi, non era una cosa da dare per scontata.

Via via, i titoli che hanno fatto il salto al piccolo e grande schermo sono diventati sempre di più, ed ecco che Sonic, dopo un secondo film e in attesa di un terzo, ora si concede uno spin-off tutto dedicato a Knuckles.

In questo articolo vediamo da quando è disponibile, dove potete vederlo e come fare ad abbonarsi.

Di cosa parla Knuckles?

Come i fan di Sonic The Hedgehog ben sapranno, il nome Knuckles è quello di uno dei compagni di avventura del celebre porcospino blu – e la serie è dedicata proprio a questo personaggio.

La sua voce nella versione originale è quella di nientemeno che Idris Elba, che vedrà il nostro Knuckles impegnato a mostrare la via del guerriero Echidna al vice sceriffo Wade.

In totale, ci sono sei episodi:

The Warrior Don't ever say I wasn't there for you The Shabbat Dinner The flames of disaster Reno, Baby What happens in Reno, stays in Reno

Il cast conta anche su Adam Pally (nei panni di Wade Whipple), oltre che su Edi Patterson, Julian Barrat, Scott Mescudi, Ellie Taylor, Rory McCann e Tika Sumpter.

Ma chi è Knuckles?

Si tratta di uno dei personaggi principali nella longeva saga di Sonic the Hedgehog. È un echidna rosso, ovviamente antropomorfo come gli altri membri della combriccola, che porta avanti la bandiera della sua tribù come unico superstite.

È il guardiano della gemma che controlla il potere dell'isola in cui vive e, sebbene all'inizio fosse stato proposto come antagonista di Sonic, alla fine ha unito le forze con lui contro il Dr. Eggman.

È dotato di una grandissima forza, oltre che di una velocità e di doti che gli permettono di trovare con facilità gli Smeraldi del Caos.

Quando esce Knuckles?

La serie TV di Knuckles è arrivata il 26 aprile negli USA e in Canada, dal 27 aprile negli altri territori, Italia compresa.

Dove vederla?

In Italia Knuckles è trasmessa in esclusiva dalla piattaforma di video in streaming Paramount+.

È possibile accedervi sia tramite app mobile, sia su app per la vostra smart tv, sia tramite il vostro browser web.

Quanto costa abbonarsi a Paramount+?

I prezzi di Paramount+ in Italia sono i seguenti:

7,99€/mese con abbonamento mensile;

con abbonamento mensile; 79,99€/anno con abbonamento annuale.

Se non siete mai stati abbonati prima, avete diritto a un periodo di prova gratis di sette giorni.

Se siete già abbonati a Sky Cinema, potete già accedere a Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Infine, vi segnaliamo che se invece non siete utenti Sky avete la possibilità di approfittare di uno sconto che, con 29,99€/mese, offre contemporaneamente l'accesso a Sky Cinema, Netflix e Paramount+, come potete vedere sul sito ufficiale e tutto attraverso un unico abbonamento.

