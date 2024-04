PlayStation Plus Extra, il nuovo metroidvania EA arriva gratis da oggi

Il catalogo di PlayStation Plus Extra sta per aggiornarsi con un nuovo gioco gratis molto interessante, disponibile direttamente fin dal day-one: Tales of Kenzera ZAU, nuovo metroidvania targato EA Originals, sarà infatti scaricabile senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Pur essendo stato annunciato come uno dei giochi gratis di aprile, è stato ovviamente necessario attendere il giorno di lancio per poterlo aggiungere al catalogo, corrispondente a oggi 23 aprile 2024.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata, Tales of Kenzera ZAU è un metroidvania che mira principalmente a farci vivere un modo diverso di affrontare il lutto di una persona cara, rispetto a quanto normalmente viene narrato in altre opere simili: la narrazione è sicuramente il suo principale punto di forza, mentre il gameplay è accessibile a tutti, seppur poco profondo e con qualche limite per i più esperti.

Un'esperienza che vale dunque la pena di provare, soprattutto se siete iscritti a PlayStation Plus Extra (trovate una gift card dedicata su Amazon), dato che per gli utenti iscritti all'abbonamento di casa Sony è disponibile senza dover pagare nemmeno un centesimo in più.

In base al countdown presente sulla pagina ufficiale di PlayStation Store, Tales of Kenzera ZAU dovrebbe essere sbloccato alle ore 18 italiane: a partire da quest'ora, se siete iscritti a PS Plus Extra, potrete scaricarlo direttamente sulle vostre PS5 fin dal lancio.

Vi consigliamo dunque di segnare l'orario sulle vostre sveglie, per prepararvi a un'avventura toccante e mistica fin dal suo debutto sul mercato.

Ricordiamo che Tales of Kenzera ZAU non sarà l'unico gioco dal day-one in arrivo nel catalogo: dal 9 maggio sarà infatti disponibile anche Animal Well.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il catalogo di giochi PlayStation Plus Extra e Premium sta per rinunciare a tantissimi titoli gratuiti: tra poche settimane ci lasceranno ben 25 giochi, tra i quali sono inclusi molti Final Fantasy amati.