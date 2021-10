The Last of Us Part II ha un nemico immortale (e nessuno se n’è accorto)

The Last of Us Part II è un gioco che va oltre la definizione di capolavoro, essendo di fatto uno dei titoli più importanti della passata generazione di console PlayStation.

Senza nulla togliere al primo capitolo, il sequel delle avventure di Ellie è infatti un’avventura davvero unica e memorabile, in grado di lasciare un segno in ciascun giocatore.

Un gioco così significativo che su SpazioGames abbiamo da poco pubblicato uno speciale dedicato a una specifica sezione del gioco, davvero molto incisiva.

Questo senza dimenticare anche che il multiplayer dedicato a The Last of Us Part II è in arrivo, come confermato dagli stessi sviluppatori alcune settimane fa.

Ora, come riportato anche su Reddit, sembra che un giocatore parecchio sfortunato sia incappato in un avversario apparentemente invulnerabile.

Durante una sessione di gioco nei panni di Ellie, vediamo la protagonista tentare di affrontare un Clicker, ossia la tipologia di infetto più celebre – e implacabile – dell’universo di The Last of Us.

I nemici in questione costituiscono infatti il terzo stadio dell’infezione cerebrale da Cordyceps e sono noti per aver sviluppato un senso dell’udito particolarmente acuto, nonostante siano di fatto totalmente privi della vista.

Nel video che trovate poco sotto, il giocatore tenta infatti di abbattere il Clicker con una quantità realmente esagerata di frecce esplosive.

Ovviamente, sarebbero bastati uno o due colpi ben assestati per mandare al tappeto il nemico, riducendolo a brandelli, ma a quanto pare la resistenza dell’avversario in questione si è rivelata essere fuori scala.

Non è chiaro se si tratta di un bug o un glitch (cosa molto probabile), ma è sicuramente impressionante notare come il tasso di sfida di The Last of Us Part II raggiunga a volte livelli davvero molto intensi.

Avete letto anche che un altro giocatore si è accorto di una particolarità legata sempre ai Clicker, la tipologia di infetto più famosa e pericolosa del mondo di gioco di TLOU?

E che un altro utente ha invece scovato un modo decisamente poco ortodosso di usare i nemici come “scudo” a proprio vantaggio?

Per concludere, lo showrunner della serie TV HBO dedicata a The Last of Us, Craig Mazin, ha da poco detto la sua circa “l’odio” di internet e la sua tossicità.