Ellie è davvero spietata in The Last of Us Part II

The Last of Us Part II è uscito da oltre un anno, ma nonostante il tempo trascorso sia ormai un bel po’ continuano a emergere dettagli niente male sull’ultima avventura di Ellie.

Il sequel dell’avventura targata Naughty Dog è infatti così ricco di particolarità, anche e soprattutto lato gameplay, che è quasi impossibile elencarle tutte.

Solo poche settimane fa vi abbiamo infatti segnalato di come un giocatore fosse riuscito a eseguire l’attacco in salto perfetto, riuscendo di fatto a uccidere in colpo solo un avversario.

Senza contare che altri utenti avevano invece scoperto animazioni che pensavano impossibili, con netto stupore una volta eseguite e schermo. Ora, è emerso qualcosa di ancora più inedito, ed è veramente brutale.

Via Reddit, alcuni giocatori hanno infatti portato all’attenzione della community una rarissima (e violentissima) mossa finale di Ellie, tanto sanguinaria quanto risolutiva.

Nelle due clip che trovate poco sotto, possiamo infatti vedere la giovane e vendicativa protagonista attaccare frontalmente due avversari, facendoli sbattere con violenza sulla schiena.

Una volta resi inermi gli avversari con grande velocità, vediamo Ellie estrarre il coltello e piantarlo nell’occhio del malcapitato, per poi subito dopo estrarre il pugnale, il tutto accompagnato da un copioso zampillo di sangue.

Inutile dire che si tratta forse del modo più violento e veloce – tra tutti quelli visti in The Last of Us Part II – per eliminare un nemico umano.

Questo serve a sottolineare (come se ce ne fosse bisogno) l’assoluta brutalità del gioco Naughty Dog, in grado di tratteggiare però un tasso di violenza mai fine a se stessa e in grado di legarsi a doppio filo alle meccaniche di gioco.

Parlando sempre di avversari di TLOU, avete visto gli splendidi artwork dei nemici scartati dal primo capitolo della serie uscito su PS3?

Ma non solo: Toplitz Productions ha annunciato da poco il nuovo Sengoku Dynasty, un survival-building sim ambientato nel Giappone feudale la cui key art sembra molto simile a qualcosa di nostra conoscenza.

Infine, avete visto la IA che ha dato vita a una sorta di versione alternativa e distorta di The Last of Us dai tratti facilmente distinguibili?