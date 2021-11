The Last of Us Part II, qualcuno ha eseguito (davvero) l’attacco perfetto

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti tra quelli usciti nella passata generazione di PS4, ancora oggi molto apprezzato d un gran numero di giocatori in tutto il mondo.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è infatti un’esperienza unica nel suo genere, forse in maniera ancora maggiore rispetto al primo capitolo uscito diversi anni prima su console PS3.

Su SpazioGames abbiamo già riportato di molteplici casi in cui gli appassionati hanno scoperto componenti che avevano mancato alla loro prima run, tra cui il tanto agognato attacco in salto.

Ora, come riportato su Reddit, qualcuno ha infatti eseguito l’attacco in salto perfetto, riuscendo di fatto a uccidere in colpo solo il malcapitato avversario umano.

Questa animazione era stata già avvistata da parecchi giocatori, noi compresi, sebbene per molti l’attacco dall’alto sembrava essere solo una leggenda metropolitana di The Last of Us Part II.

Nel breve video che trovate poco più in basso, vediamo infatti Ellie lanciarsi verso un nemico e trafiggendolo in volo con un pugnale dritto al cuore (o poco ci manca)

Ovviamente, immaginiamo che parecchi di voi siano riusciti a compiere attacchi ben più rocamboleschi nel gioco Naughty Dog, sebbene la perfezione dell’uccisione visionabile poco sopra è sicuramente da incorniciare.

Di recente il director Neil Druckmann potrebbe aver anticipato di essere al lavoro su The Last of Us Part III, nonostante al momento manchi ancora la consueta conferma ufficiale.

Ricordiamo infine che The Art of The Last of Us Part II Deluxe Edition è l’artbook che celebra il capolavoro Naugthy Dog raccogliendo le migliori illustrazioni, schizzi, e bozzetti inediti dedicati al titolo uscito in esclusiva PlayStation.