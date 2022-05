Elden Ring vi permette di “fare pace” con i vostri nemici (ma solo per poco)

L’Interregno di Elden Ring è sicuramente un mondo aperto pericoloso e ricco di nemici pronti a ucciderci più e più volte, ma forse non è detto che le cose debbano andare necessariamente in questo modo.

Un pensiero simile sarà sicuramente entrato in testa a molti fan, specialmente dopo aver passato tantissime ore a sperimentare in molteplici modi l’esplorazione e le battaglie presenti in Elden Ring (potete ancora acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon).

Curiosamente, in alcune circostanze sembra che sia effettivamente possibile riuscire a «fare pace» con i vostri avversari, sebbene i momenti di calma purtroppo non dureranno affatto a lungo.

L’utente Reddit KeyTenavast ha infatti riportato una sua curiosa esperienza nell’accademia di Raya Lucaria, in cui il Senzaluce è riuscito effettivamente a fare in modo che il suo avversario non provasse a ucciderlo (via Game Rant).

Il filmato che il fan ha condiviso sul forum dedicato a Elden Ring inizia proprio come ogni giocatore si aspetterebbe, ovvero con il nostro protagonista intento a difendersi da molteplici attacchi e mettere fine all’esistenza dei propri avversari.

Tuttavia, non appena il giocatore si trova di fronte a un mago, il Senzaluce decide di fermare il suo assalto, con il suo avversario che inspiegabilmente decide di fare altrettanto: per alcuni brevi istanti, i due personaggi si sono semplicemente trovati l’uno di fronte all’altro, in piena pace e senza muovere un dito.

Sfortunatamente, anche i momenti più belli devono avere una fine e l’Interregno non è certo conosciuto per essere un luogo pacifico: il mago a un certo punto decide che la pace è durata troppo a lungo e respinge il giocatore colpendolo con un libro, presumibilmente per poter riprendere a scagliare attacchi magici.

Considerando che si tratta di uno dei nemici solitamente più aggressivi che è possibile incontrare nell’Interregno, questo divertente video ha permesso di osservare un brevissimo istante di una pace che, purtroppo o per fortuna a seconda del punto di vista, non era destinata a durare per sempre.

In ogni caso, non aspettatevi di poter avere tale fortuna con Malenia, al punto che c’è chi ha addirittura celebrato le molteplici morti in battaglia con una targa commemorativa.

Del resto, Malenia è così pericolosa che ha già dimostrato di saper battere da sola tutti gli altri boss di Elden Ring, senza alcun aiuto.

Se anche voi avete sofferto nelle battaglie contro i boss, probabilmente sarete felici di scoprire che alcuni di questi avversari possono morire senza che il giocatore muova un dito.