Alcuni boss di Elden Ring possono morire senza che il giocatore muova un dito

Elden Ring, il capolavoro di FromSoftware che ha conquistato tutti, è stato spesso oggetto di discussione per la difficoltà di alcune boss fight: a quanto pare, però, spesso gli scontri possono rivelarsi talvolta fin troppo semplici.

Il nuovo open world (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) ha infatti alcuni duelli contro i boss davvero memorabili.

Ci sono infatti giocatori in grado di battere Rennala in meno di un minuto, impresa ritenuta da molti davvero memorabile (e ne hanno ben donde).

Senza contare che qualcuno è riuscito a portare a casa la vittoria contro alcuni nemici di fine livello con un solo colpo (ma a determinate condizioni).

Attenzione: da questo momento seguiranno piccoli spoiler sui boss di Elden Ring. Se non avete ancora affrontato l’avventura di FromSoftware, proseguite a vostro rischio.

Ora, come riportato su Reddit, un giocatore è riuscito a portare a casa un trionfo contro una coppia di boss senza quasi muovere un dito.

Più in particolare, parliamo del combattimento contro i Mini Boss noti come Gargouille Vaillante, reminiscenza del primo Dark Souls.

Nella clip sottostante vediamo infatti l’utente ‘daisylipstick’ alle prese coi due avversari, tanto da starne per mandare al tappeto il primo con dei sonori colpi di spadone.

Una volta ingaggiato il combattimento contro il secondo Gargouille, però, vediamo il boss saltare all’indietro per finire in maniera un po’ ridicola nel baratro, e morendo quindi sul colpo senza che il giocatore abbia fatto alcunché.

Ovviamente, si tratta di un caso più unico che raro, visto che i boss non hanno di certo la propensione a togliersi la vita.

Restando in tema di imprese di un certo livello, un altro giocatore ha impiegato un totale di 32 secondi per battere i boss finali del gioco.

Ma non solo: Let Me Solo Her ha finito di affrontare Malenia, arrivando a sconfiggere la temibile Empirea di Elden Ring per la 1000ima volta.