Elden Ring, si possono uccidere tutti i boss con “solo” 50 cani?

Elden Ring può essere giocato nei panni, per così dire, di 50 cani cercando di sconfiggere ogni boss? Forse voi non ve lo siete mai (comprensibilmente) chiesto, ma qualcuno sì.

L’ultimo lavoro di From Software, che potete sempre recuperare su Amazon, è stato un successo oltre ogni aspettativa ed ha attirato tantissimo pubblico.

Che l’ha amato, molto. Anche troppo, forse, se pensiamo al fan che ha creato un cartonato di sei metri di Hidetaka Miyazaki.

Generando anche dei fenomeni tra il comico e lo straordinario, tra il grottesco e l’epico, e tanto altro. Come lo streamer che sta finendo tutti i giochi di From Software con un sassofono.

Ma qualcuno ha davvero pensato che fosse possibile uccidere tutti i boss del gioco con 50 cani. E ci ha provato, un po’ come l’altro giocatore che ha utilizzato Malenia per sconfiggere tutti i boss principali.

Come riporta VG247, un youtuber ha confezionato una compilation di boss fight che farebbero invidia anche ai più esperti.

BjornTheBear, content creator già prolifico per quanto riguarda il tema “boss contro nemici ridicoli”, ha preso 50 cani e li ha scagliati contro i boss di Elden Ring.

Ecco cosa è successo:

Boss come Gideon, Godrick, Rennala e Mogh non possono nulla contro il branco di cani, e vengono sopraffatti con una violenza inaudita. In generale, i boss più lenti o con attacchi meno devastanti fanno più fatica.

È molto più semplice la vita di chi ha dalla sua diverse opzioni di attacco, feroci e fulminee. Come Rykard o Malenia, che riescono a spazzare via tantissimi cani anche in un colpo solo.

Insomma, 50 cani non bastano per abbattere tutti i boss di Elden Ring, vi dovrete inventare qualcos altro o, semplicemente, affrontarli da soli.

Potreste provare a giocare due partite diverse in contemporeanea, ad esempio. Impossibile? Non ditelo a MissMikka, che sta facendo furore online con la sua epica impresa. Di recente ha anche affrontato lo spauracchio di molti, ovvero Malenia, mandandola all’altro mondo con relativa facilità.