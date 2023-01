L’eroe del giorno finisce Elden Ring e gli altri soulslike con… un sassofono

Elden Ring è stato giocato in tutti i modi, ma quando pensavamo di averle viste tutte arriva lo streamer che lo gioca con un sassofono elettrico.

L’ultimo lavoro di From Software, che potete sempre recuperare su Amazon, è stato un successo oltre ogni aspettativa ed ha attirato tantissimo pubblico.

I fan sono impazziti per il gioco tanto da fare qualsiasi cosa con il soulslike di From Software.

Ultimamente abbiamo visto anche una streamer battere due Malenia in contemporanea usando mani e piedi, con un controller Dualsense su PS5 e un tappetino da ballo su PC. Ma non è finita qui.

Si può giocare Elden Ring con un sassofono elettrico? Io vi avrei risposto di no, almeno prima di aver visto in azione Dr. Decomposing.

Lo streamer, che potete seguire su Twitch, ha deciso che giocare ai videogiochi di From Software normalmente non era una cosa per lui. E visto che il tappetino da ballo non era abbastanza, sta usando un sassofono elettrico.

Guardare per credere:

E come se non bastasse, Dr. Decomposing sta finendo tutti i videogiochi di From Software in questo modo senza morire mai.

Da Dark Souls ad Elden Ring, passando per Sekiro con delle Deathless Run fatte con un sassofono.

Il Dr. DeComposing ha spiegato che il sax elettronico è collegato al suo computer tramite USB e invia segnali MIDI ogni volta che suona delle note. Questi messaggi vengono catturati da Bome MIDI Translator, un’interfaccia digitale che converte quei segnali in input di mouse e tastiera. C’è una “mod wheel”, o controller stick, sul retro dello strumento che è stata programmata come stick analogico sostitutivo per azionare la telecamera del gioco.

Chissà se lo streamer affronterà anche il PvP, visto che adesso nel titolo di From Software sono arrivati anche i Colossei per combattere con altri giocatori.

Per altro c’è chi crede che Elden Ring sia addirittura più facile con mouse e tastiera, come qualcuno ha provato a dimostrare.