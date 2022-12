Elden Ring, streamer uccide boss con mani e piedi… in due partite diverse

Elden Ring è stato un fenomeno di cultura pop indubbiamente, uno dei videogiochi più importanti dell’anno.

L’ultimo lavoro di From Software, che potete sempre recuperare su Amazon, è stato un successo oltre ogni aspettativa tra vendite e apprezzamento del pubblico.

Un successo così imponente che neanche Hidetaka Miyazaki è riuscito a spiegarne esattamente il motivo, quando è stato interrogato al riguardo di recente.

A prescindere dal motivo reale, i fan sono comunque impazziti per il gioco tanto da fare qualsiasi cosa con il soulslike di From Software.

E a volte le imprese dei fan sono sempre più incredibili.

Dopo aver assistito alla leggenda epica di LetMeSoloHer, nonché giocatori che hanno tentato di finire il titolo con un tablet, stavolta c’è una streamer che è andata anche oltre.

MissMikka, che potete seguire su Twitch, sta portando avanti la sua Ultimate Challenge Run, che consiste nel finire due Elden Ring contemporaneamente.

Come se questo non fosse già difficile di suo, MissMikka sta giocando su PS5 e PC in contemporanea, ma con un Dualsense… e un tappetino per videogiochi musicali.

Una cosa già folle solamente da pensare, ma che la streamer sta portando avanti con successo. Mentre la run è ancora attiva su Twitch, la giocatrice ha condiviso una clip in cui sconfigge Margit in questo modo:

I BEAT MARGIT AND GODRICK (!!) today on my Ultimate Challenge run where I play Elden Ring two times simultaneously (dance pad & controller). It was really hard but we got it in the end! Very satisfying Margit kill where I walk off the battlefield into gravity in the end. pic.twitter.com/X7ApjnfMEn

— MissMikkaa (@MissMikkaa) December 13, 2022