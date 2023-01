Elden Ring, la streamer dei record abbatte due Malenia in contemporanea

Sembra passata un’era geologica ma, nei primi tempi di Elden Ring, Malenia è stato uno dei boss più odiati del gioco. Ora c’è chi ne batte due in contemporanea con il minimo sforzo.

Un nemico che ha creato in origine delle leggende come LetMeSoloHer, il leggendario giocatore che si è ritirato dopo aver triturato tantissime volte Malenia.

C’era da aspettarselo, forse, che il personaggio sarebbe diventato uno dei più famosi e/o famigerati del gioco visto che è stata protagonista anche delle edizioni speciali del gioco (che con un pò di fortuna potete recuperare su Amazon).

Se Elden Ring è comunque uno dei videogiochi anche più abbandonati dello scorso anno, c’è chi è in grado di portare avanti delle altre imprese epiche.

Vi avevamo già parlato MissMikkaa, la streamer che sta giocando una doppia partita ad Elden Ring, con un controller su PS5 e un dancepad su PC.

Nel caso pensiate di aver letto male sì, la giocatrice sta effettivamente affrontando il soulslike con un tappetino da ballo per giochi come Dance Dance Revolution.

MissMikka, che potete seguire su Twitch, sta portando avanti la sua Ultimate Challenge Run, che consiste nel finire due Elden Ring contemporaneamente.

La sua partita incredibile sta continuando e, come detto poco sopra, la streamer è riuscita ad affrontare due Malenia in contemporanea in questo modo.

Potete vedere lo scontro nel video qui sotto:

Per gli esperti, MissMikka racconta di aver utilizzato una build basata su sanguinamento con Flamberge e Seppuku Ash of War (infusione occulta).

In una lotta che ha richiesto tre giorni per essere completata con successo, con 199 tentativi totali per battere Malenia in questo modo.

Chissà se MissMikka affronterà anche il PvP, visto che adesso nel titolo di From Software sono arrivati anche i Colossei per combattere con altri giocatori.

Per altro c’è chi crede che Elden Ring sia addirittura più facile con mouse e tastiera, come qualcuno ha provato a dimostrare.