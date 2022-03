Elden Ring si “fonde” con Final Fantasy, e il risultato è epico

Elden Ring non è l’unico gioco a fare scalpore in questi giorni, visto che da poco Square Enix ha lanciato il suo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, un’avventura d’azione piuttosto trash ma che i fan stanno comunque apprezzando.

Ispirato a NiOh, l’action prequel della saga di JRPG è sicuramente un videogioco atipico, ma a suo modo funzionale al contesto.

Così, mentre Elden Ring fa il pieno di copie vendute segnando un record senza precedenti, qualcuno ha deciso di unire a suo modo Stranger of Paradise al soulslike di From.

Come segnalato anche su The Gamer, per celebrare l’uscita di Final Fantasy Origin, un fan è arrivato al punto di riprodurre il personaggio di Jack all’interno di Elden Ring.

Usando il vasto e complesso editor di personaggi del titolo From, i giocatori possono creare chiunque vogliano, tanto che il personaggio di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è solo l’ultimo di una lunga serie.

La somiglianza con il vero Jack è davvero sorprendente, tanto che nei commenti sono in molti a voler replicare il risultato ottenuto nell’editor del gioco.

I ONLY KNOW ONE THING: I WANT TO CLAIM THE ELDEN RING. I NEED TO. ITS LIKE A HUNGER, A THIRST #PS4share pic.twitter.com/ksNCmENg4o — no maiden tarnished gf (@notiddypunkgf) March 15, 2022

Il tweet è diventato virale ieri sera con la didascalia: «So solo una cosa: voglio rivendicare l’Elden Ring. Ne ho bisogno. È come una fame, una sete».

Ricordiamo che Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è addirittura diventato un meme per via di una bizzarra reazione del protagonista e della scelta musicale nello specifico.

Parlando invece del soulslike di From, avete letto che diversi giocatori hanno deciso di comprare Elden Ring senza sapere che in realtà si tratta di un soulslike?

Infine, il gioco di Miyazaki è diventato così celebre da dare vita anche a insospettabili cloni mobile piuttosto imbarazzanti.