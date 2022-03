Elden Ring è anche su mobile, ma la sorpresa è amara

Elden Ring è l’ultimo e già celebre soulslike prodotto dal team di sviluppo capitanato da Hidetaka Miyazaki, così famoso da aver dato già spazio a cloni più o meno riusciti.

Ispirato al filone reso celebre da Dark Souls e soci, il gioco è entrato da subito nelle grazie dei fan dei titoli targati FromSoftware.

Mentre i giocatori si dilettano a finire il gioco in un tempo davvero record, qualcun altro si è accorto che in rete è apparsa una fantomatica versione mobile di Elden Ring.

No, nulla che abbia a vedere con la versione PS1 del gioco mostrata qualche giorno fa, bensì un vero e proprio avvistamento che ha mandato subito in confusione i giocatori.

Come riportato anche dall’analista e insider Daniel Ahmad, in queste ore è sbucata una presunta versione per smartphone del soulslike di FromSoftware.

Come nota Ahmad, però, si tratta solo di un fake bello e buono, un altro gioco – totalmente diverso da Elden Ring se non per lo scenario fantasy – che non si fa troppi problemi a utilizzare immagini del gioco Bandai Namco per promuovere il prodotto.

Poco sotto, alcune immagini che testimoniano questo strano avviatamento.

"Mom, can we get Elden Ring" "We have Elden Ring at home" Elden Ring at home: pic.twitter.com/pLUK4zXKLt — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 10, 2022

Come riportato anche nei commenti al post di Ahmad, sembra proprio che questa edizione tarocca di Elden Ring apparsa in uno store cinese sia stata prontamente rimossa (immaginiamo a seguito di un reclamo del publisher Bandai Namco).

Ad ogni modo, non è certo la prima volta che succede una cosa del genere: ricordate infatti il penoso tentativo di imitare God of War, sempre per quanto riguarda un gioco mobile?

Parlando invece del “vero” Elden Ring, avete letto anche che Miyazaki vuole che i suoi giocatori si rilassino e accettino la morte come parte stessa dell’esperienza?

