Elden Ring, qualcuno ha compiuto “il salto perfetto” (ma è andata male)

Elden Ring, l’ultimo capolavoro sviluppato del team capeggiato da Hidetaka Miyazaki, sta facendo parlare un bel po’ di sé, grazie anche alle continue scoperte e curiosità portate alla luce dai fan.

In maniera simile (anzi, decisamente maggiore) rispetto alla serie Dark Souls, il gioco ha infatti una quantità di segreti e curiosità davvero invidiabile, grazie anche al ricco open world offerto dal titolo From.

C’è quindi chi ha avuto modo di incappare nella morte più comica in assoluto, in grado di strappare ben più di una risata alla community.

Questo, senza contare che c’è anche chi è riuscito a portare a termine Elden Ring in un lasso di tempo che definire minimo è poco. Ora, però, qualcun altro ha scoperto che nel gioco From la verticalità può essere un serio problema.

Via Reddit, un giocatore sembra essersi infatti spinto oltre, decidendo di intraprendere una scalata che purtroppo sembra essere finita nel peggiore dei modi.

Il giocatore di nome TheFlightlessPenguin (un nome che è tutto un programma) ha portato la testimonianza di essere riuscito a compiere quello che lui definisce «il salto finale», dopo circa un’ora di tentativi.

Dopo essersi arrampicato sulla sommità di una montagna davvero molto alta grazie anche al suo Yakul, il giocatore è poi rovinosamente precipitato, schiantandosi al suolo e perdendo ovviamente la vita.

Prendendola a ridere, TheFlightlessPenguin ha in ogni caso compiuto un’impresa a suo modo “epica”, nonostante il tutto non verrà certamente ricordato per chissà quale arguzia.

Restando in tema, qualcuno ha da poco immaginato come sarebbe Elden Ring se fosse stato realizzato con l’interfaccia tipica dei giochi Ubisoft (alla Assassin’s Creed, per capirci).

Risate a parte, Elden Ring è in ogni caso già diventato uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi, cosa questa che resterà impressa nelle menti dei giocatori negli anni a venire.

Per concludere, non perdete anche la nostra ricca guida del gioco pubblicata da una manciata di ore, che trovate ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.