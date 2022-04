Elden Ring può essere battuto senza attacchi: ecco la prima run “pacifista”

Dopo poco più di un mese dal lancio di Elden Ring, i fan del soulslike si stanno già divertendo non solo a scoprire tutti i segreti del gioco, ma anche a mettersi alla prova in nuove folli imprese, che molti giocatori probabilmente non sarebbero pronti a seguire a cuor leggero.

Nonostante la difficoltà di Elden Ring, in particolar modo per quanto riguarda i suoi boss, c’è un fan in particolare che non si è lasciato scoraggiare e ha deciso di porsi un’importante domanda: è possibile finire il gioco senza attaccare nemmeno una volta?

Ovviamente sarà comunque necessario sconfiggere i boss in qualche modo, dato che senza la loro morte non sarà possibile proseguire la storia: anche per questo, c’è chi ha voluto realizzare un’apposita mappa per individuarli il più velocemente possibile.

L’esperimento del noto content creator Iron Pineapple ha dunque deciso di adottare una tecnica insolita per provare a rispondere a questa domanda: il suo Senzaluce non avrebbe mai utilizzato la sua arma in combattimento, ma avrebbe lasciato fare tutto il lavoro sporco alle sue evocazioni (via TheGamer).

La strategia ha richiesto dunque che le evocazioni attaccassero da sole i boss avversari, mentre il fan si è semplicemente limitato a restare in vita e curare sé stesso e i suoi alleati il più possibile, senza mai utilizzare le sue vere armi e abilità.

La run alla fine si è dimostrata un vero successo: Elden Ring può dunque essere battuto senza mai utilizzare nemmeno un attacco, sebbene non si tratti di un’impresa certamente semplice.

Potete osservare voi stessi l’impresa di questo utente nel suo video celebrativo pubblicato su YouTube, che vi riproporremo di seguito:

Iron Pineapple ha dunque realizzato quella che può essere definita la prima run pacifista di Elden Ring: adesso che è stato dimostrato che è possibile riuscire a batterlo senza alcun attacco, non resta che scoprire quali altri folli imprese riuscirà a portare a termine la community.

Se quest’impresa vi ha demoralizzato a causa delle insidie che stanno bloccando la vostra avventura, vi suggeriamo di non preoccuparvi più di tanto: esiste sempre chi si dimostrerà più scarso di voi.

Recentemente i fan hanno invece scoperto addirittura l’esistenza di un settimo finale segreto, sfortunatamente tagliato dal gioco finale ma ripristinato grazie a una mod.