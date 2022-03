Elden Ring, adesso potrete trovare subito tutti i boss sulla mappa (di un fan)

L’Interregno di Elden Ring è indubbiamente un open world bellissimo e ricco di segreti, ma che allo stesso tempo può risultare altamente dispersivo per i suoi giocatori.

L’ultimo soulslike di FromSoftware incentiva infatti gli utenti a esplorare il più possibile, ma questo comporta allo stesso tempo un problema per i giocatori alla ricerca di tutti i segreti: la difficoltà nel cercare e sfidare tutti i boss di Elden Ring.

E anche se il design di questo open world è destinato a cambiare l’intero genere, come abbiamo avuto modo di raccontarvi recentemente in un nostro speciale, un piccolo aiuto per gli utenti più esigenti può sempre essere gradito, almeno per quanto riguarda i boss.

L’utente Reddit fdsfgs71 ha così deciso di creare una mappa minimalista dell’Interregno, con l’unico scopo di segnalare accuratamente dove si trovano tutti i nemici più forti del gioco (via Game Rant).

Il fan ha deciso di ricreare questa mappa a causa della frustrazione che provava nel vedere opere simili realizzate da altri utenti, a suo parere non abbastanza chiare e troppo confusionarie.

Di seguito potrete consultare voi stessi la mappa realizzata dal giocatore di Elden Ring, così da potervi dare una grossa mano nel trovare tutti i boss del gioco:

Ogni boss è stato indicato con forme e colori diversi in base a un’apposita legenda, che vi aiuterà a scoprire come incontrarli e quali avversari potrete avere di fronte, il tutto ovviamente senza spoiler:

Quadrato: Il boss appare tutto il giorno

Il boss appare tutto il giorno Triangolo: Il boss appare solo di notte

Il boss appare solo di notte Verde: Boss a cavallo

Boss a cavallo Azzurro: Boss volante

Boss volante Blu scuro: Boss umanoide/gigante

Boss umanoide/gigante Rosso: Invasione NPC

Invasione NPC Viola: Evergaol

Evergaol Giallo: Tibia Mariner, drop di Deathroot

Tibia Mariner, drop di Deathroot Arancione: Rovine

Se siete dunque interessati a mettervi alla prova contro tutti i boss di Elden Ring, il nostro consiglio è quello di assicurarvi di avere sempre a disposizione questa utile mappa, così da trovare il vostro obiettivo in tempi molto brevi.

Nel caso invece siate alla ricerca di ogni singolo dettaglio nascosto nell’Interregno, potrebbe farvi più comodo la bellissima mappa interattiva del gioco.

Ad ogni modo, vi suggeriamo di prestare molta attenzione durante le vostre esplorazioni: il nemico più forte di Elden Ring non è un boss, ma un avversario davvero inaspettato.