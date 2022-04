Se vi sentite scarsi giocando ad Elden Ring, guardate questo video

Si è parlato molto del fatto che Elden Ring possa essere più o meno difficile di altri giochi From Software, ma in ogni caso è sicuramente il gioco più chiacchierato di questi primi mesi del 2022.

Quello della sfida elevata è stato sempre un elemento fondamentale dei soulslike di Hidetaka Miyazaki, e questa nuova avventura non è da meno.

Al punto che c’è chi si sta inventando ogni modo possibile per sfuggire alle invasioni, con metodi creativi e sempre più geniali.

E chi proprio non ce la fa a continuare a giocare ad Elden Ring si inventa anche delle mod di ogni tipo, come quella che permette di sconfiggere i boss con un singolo colpo.

L’Interregno è un luogo pieno di segreti e pericoli, creature di ogni tipo ed avversari che si possono rivelare una sfida possibile o impossibile, alle volte.

From Software è anche nota per inserire trabocchetti e trappole psicologiche di ogni tipo, e per giocare con la percezione del giocatore costruendo nemici strani, che si rivelano più temibili di quanto sembrino.

Capita spesso che i giocatori, soprattutto gli inesperti o quelli alla prima run, finiscano per morire nei modi più impensabili, da nemici improbabili.

Come delle capre.

Il video qui sopra è del tutto vero, non è stato realizzato un montaggio né una mod particolare. Il giocatore che ha condiviso la sua sciagurata morte su Reddit è stato annientato da un gruppo di tre capre, che l’ha messo all’angolo e ucciso senza pietà.

Quindi, se vi sentite scarsi mentre giocate ad Elden Ring, sappiate che c’è chi viene sconfitto dalle capre. Se è capitato anche a voi, beh, provate a cambiare gioco.

Oppure potete seguire questa guida per principianti, così da affrontare con attenzione almeno le capre.

Certo che, con un po’ di impegno, potreste anche scoprire il settimo finale segreto del gioco, anche se forse potrebbe essere difficile seguirlo.