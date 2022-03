Elden Ring ha un settimo finale segreto, c’è un video che lo dimostra

La febbre per Elden Ring non sembra voler passare, e l’ultima frenesia degli appassionati di soulslike è scoprire ogni finale possibile.

Come spesso accade nei soulslike di casa From Software, a seconda delle scelte fatte dai giocatori si può arrivare ad un diverso finale della propria avventura.

Di sicuro lo sanno quelli che affrontano i boss di Elden Ring in modi assurdi come questo, portandoli ad un destino veramente grottesco.

Per non parlare di chi è riuscito a fare una mappa completa di tutti i nemici più importanti di Elden Ring, un bel modo per ottenere il finale migliore, sicuramente.

ATTENZIONE SPOILER! Proseguite la lettura solo se avete completato Elden Ring almeno una volta.

Dicevamo che, come ogni gioco From Software, anche in Elden Ring i giocatori possono accedere a più di un finale.

Solitamente a seconda dei personaggi secondari con cui ci si allea e, in generale, per alcune scelte che si possono fare o non fare.

Elden Ring ha ben sei conclusioni differenti, ma a quanto pare ce n’è una settima che è decisamente difficile da scovare. Ma c’è anche un video, che trovate qui sotto:

Bello, vero? Prima che vi scervelliate per capire come raggiungere questo settimo finale segreto sappiate che, beh, è impossibile che lo troviate.

È stato un data miner a scovare questo filmato, completo in ogni suo dettaglio, che a quanto pare From Software ha eliminato dalla versione finale di Elden Ring.

I finali saranno sempre e solo sei, quindi, così come i 128 segreti scoperti da un altro data miner non verranno mai alla luce.

Nel frattempo i giocatori stanno continuando a sperimentare con i boss, e continuano ad affrontarli nei modi più assurdi possibili.

In un mondo che, come vi abbiamo raccontato di recente, ha sicuramente qualcosa da insegnare a tutti gli altri videogiochi.