Elden Ring, parla From Software: “sarà il nostro miglior gioco di sempre”

Uno dei titoli più importanti del 2022 è sicuramente Elden Ring, il prossimo soulslike di From Software.

Lo studio di sviluppo nipponico ci ha abituato prima molto bene con la saga dei Souls, insieme a titoli come Bloodborne e Sekiro.

Dark Souls è stato addirittura eletto come miglior gioco di sempre da qualcuno, e lo stesso Hidetaka Miyazaki era intervenuto per un commento al riguardo.

Mentre Elden Ring è stato giudicato come “il gioco perfetto” sempre da Miyazaki, una dichiarazione a dir poco altisonante sull’atteso soulslike.

Come ogni software house con una lunga storia alle spalle, anche From Software ha imparato tantissimo dai suoi precedenti titoli, ed Elden Ring sarà un ulteriore passo in avanti.

Il titolo rappresenterà con tutta probabilità una summa di tutto quello che From Software ha inserito nei suoi precedenti lavori, e chissà forse anche il migliore di tutta la produzione dello studio.

Di questo è convinto almeno Miyazaki che, in una recente intervista, ha dichiarato che Elden Ring sarà il miglior gioco di From Software.

La dichiarazione è stata rilasciata alla rivista EDGE, che nel numero 367 pubblicherà proprio la chiacchierata con Miyazaki, il quale è stato chiamato a commentare le aspettative sul gioco.

Elden Ring sarà il miglior gioco di From Software? Questa è stata la risposta:

«Cerchiamo sempre di migliorarci e fare il miglior gioco possibile. Non è limitato solo ad Elden Ring, ovviamente, e si applica ad ognuno dei nostri titoli. Mi sento di dire che abbiamo potuto fare Elden Ring solo adesso, dopo tutto quello che c’è stato prima. Quindi in questo senso sì, credo che sarà il nostro miglior gioco di sempre.»

Miyazaki ha definito il titolo “il culmine del nostro lavoro”, accompagnato anche da nomi come George R.R. Martin che hanno dato un grande supporto in fase di scrittura.

Se siete tra quelli che aspettano il titolo state attenti agli spoiler però, che in questi giorni stanno circolando senza pietà in giro per il Web.

Se ne volete sapere di più, ecco la nostra anteprima del titolo per farvi un’idea del perché sarà “il miglior gioco di sempre” di From Software.