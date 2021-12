Elden Ring, state attenti agli spoiler (enormi) che circolano online

Elden Ring è finalmente dietro l’angolo, il nuovo gioco di From Software farà il suo debutto sul mercato il 25 febbraio 2022, pronto a dare pane per i denti agli appassionati delle avventure impegnative a cui i soulslike ci hanno abituati.

Elden Ring promette di essere la versione ampliata dei precedenti souls di From, nonché una sorta di Dark Souls spinto all’ennesima potenza, con tante novità e aggiunte da far girare la testa ai fan.

Il gioco, che ha visto la collaborazione anche del famoso scrittore di fantasy George R. R. Martin, è senza dubbio uno dei più attesi del 2022. Le aspettative sono talmente alte che Elden Ring ha già vinto ben 8 premi nonostante non sia ancora uscito.

Come molti dei giochi più attesi dal pubblico, anche Elden Ring è diventato oggetto di pesanti spoiler (via VGC) che nelle ultime ore sono stati condivisi sul web, e adesso girano pericolosamente sulle pagine dei social più famosi.

Pochi giorni fa infatti, un gruppo di hacker è riuscito a portare a termine il jailbreak di PlayStation 4 e, grazie all’hacking del firmware della console sono stati in grado di ottenere l’accesso al file completo del Network Test di Elden Ring.

Secondo quanto riportato dai dataminer gli spoiler trapelati sono talmente corposi da includere più di 3000 file audio, tra cui una quantità spropositata di dialoghi che includono parti rilevanti della storia e anche il finale stesso del gioco.

Gli spoiler che in questo momento impazzano per il web includono non soltanto file audio, ma anche modelli dei personaggi, boss e intere quest di gioco.

Insomma, quello che possiamo consigliarvi se non volete rischiare di rovinarvi parte dell’esperienza e di porre estrema attenzione ai contenuti riguardanti Elden Ring che visualizzate in Rete, almeno fino all’uscita del gioco che in fondo è fra circa due mesi.

Se invece volete vedere qualcosa di epico in tema Elden Ring, ma soprattutto a prova di spoiler, date un’occhiata a questo fantastico artwork ufficiale.

Infine, se volete saperne un po’ di più sulla storia in pieno stile enigmatico targato From, è stato pubblicato un trailer in lingua italiana decisamente cinematografico.