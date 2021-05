Elden Ring: nuovo leak, casa di From Software svela entro quando uscirà

Un nuovo, breve video leak di Elden Ring è trapelato in rete, nella stessa giornata in cui Kadokawa, la proprietaria di From Software, ha definito i limiti temporali entro cui si aspetta che il gioco sia pronto per il lancio.

Il prossimo action RPG dai creatori di Sekiro Shadows Die Twice è stato annunciato all’E3 2019 ma, da allora, non si è fatto più vedere in pubblico.

Mentre la data o persino una finestra rimangono avvolti nel mistero, un primo leak aveva anticipato alcune degli elementi di gameplay che potremmo aspettarci per Elden Ring.

Un titolo, quello di From Software, che è stato creato in collaborazione con George R.R. Martin, lo scrittore dietro Il Trono di Spade, ma in pochi sanno che questi non è alla prima esperienza con il gaming.

Oggi un ennesimo leak ha fatto capolino in rete, originato dal forum 4Chan e riportato dal sito inglese VGC dopo aver fatto il giro dei social.

La clip porta lo stesso watermark confidenziale dell’editore Bandai Namco visto nel video trafugato in precedenza, il che sembrerebbe conferirgli una dimensione di veridicità.

È possibile quindi che sia parte dello stesso leak originale, con gameplay che, fu detto lo scorso marzo, dovrebbe essere datato ad oltre un anno fa.

Se una seconda presentazione del gioco sembrerebbe dunque imminente, Kadokawa, la proprietaria di From Software, ha svelato di essere particolarmente ottimista circa il lancio di Elden Ring.

Nei documenti relativi ai suoi risultati finanziari, la casa giapponese ha spiegato di aspettarsi un day one fissato entro i prossimi 12 mesi.

Il gioco, erede del GOTY di due stagioni fa Sekiro, è infatti in programma nell’anno fiscale attuale del gigante asiatico, che termina per la precisione il 31 marzo 2022.

I documenti fanno comunque riferimento al fatto che il COVID-19 ha costituito un ostacolo di non poco conto per i suoi team di sviluppo e che diversi progetti sono stati rimandati proprio per via della pandemia.

Non sappiamo se questa finestra temporale sia attendibile o meno ma, di certo, si tratta del primo riferimento ufficiale all’uscita di Elden Ring, che non fu menzionata neppure alla presentazione originale.

Una nuova presentazione che probabilmente sarebbe arrivata prima, non fosse stato per i leak dello scorso marzo che avevano in pratica azzerato l’effetto sorpresa.

Leak che, nel caso servisse commentare la questione, non erano stati divulgati per aumentare l’attesa nei confronti del prodotto ma sarebbero stato frutto di una semplice falla.

Questo non aveva impedito che emergessero particolari inediti circa le ambientazioni di quello che, a detta degli stessi sviluppatori, sarà il titolo più ambizioso di From Software.