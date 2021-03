Elden Ring, reveal ufficiale non avverrà a marzo? Colpa dei leak

Sembrava che marzo potesse finalmente essere il mese giusto per avere il reveal ufficiale di Elden Ring, il misterioso titolo realizzato da FromSoftware in collaborazione con lo scrittore George R .R. Martin.

Il giornalista Jeff Grubb aveva infatti rassicurato tutti negli scorsi giorni dicendo che avremmo visto qualcosa «entro la fine di marzo», insistendo molto nelle successive settimane riguardo questa possibilità.

Nel frattempo è però comparso in rete il trailer leak completo, chiaramente destinato ad uso interno ma che è bastato al grande pubblico per confermare quelle indiscrezioni già considerate affidabili.

A causa di questo grave leak, sembrerebbe adesso che quelli che erano i piani iniziali di Bandai Namco siano stati completamente stravolti, costringendo il team ad attuare delle contromisure.

I leak avrebbero causato il rinvio del reveal ufficiale di Elden Ring.

Come riportato infatti da Wccftech, Jeff Grubb ha infatti segnalato sul suo podcast che adesso è molto improbabile che il reveal avverrà a marzo:

«Sono meno certo [di un reveal di Elden Ring a marzo] perché credo che il leak possa avere complicato un po’ le cose. Bandai Namco sta cercando di contrastare i leak, capire pienamente come sono potuti accadere… e poi proseguiranno il percorso stabilito per l’annuncio ufficiale del gioco».

I leak avrebbero quindi preso completamente alla sprovvista Bandai Namco, rovinando la sorpresa e costringendo la compagnia ad assicurarsi che situazioni del genere non possano verificarsi nuovamente, prima di poter procedere a svelare ufficialmente il gioco.

Sempre secondo Jeff Grubb, il reveal potrebbe dunque non verificarsi a marzo per via delle tempistiche e verrebbe leggermente spostato a qualche mese dopo: a questo punto potrebbe accadere a giugno, dato che «l’E3 non è così lontano».

Parole che confermerebbero le dichiarazioni di un insider di qualche giorno fa, che sosteneva come Bandai Namco e FromSoftware fossero completamente all’oscuro di quanto stesse accadendo.

Mentre attendiamo pazientemente di capire quando accadrà il reveal ufficiale, vi ricordiamo che uno dei leaker ha svelato diversi dettagli interessanti sul trailer e sulle ambientazioni di Elden Ring.