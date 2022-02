Elden Ring: nuova patch risolve alcuni problemi su PC e PS5

Elden Ring è arrivato da pochi giorni ed è già sulla bocca di tutti.

Il nuovo soulslike nato dalle menti di Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin sta già coinvolgendo migliaia di giocatori, e ha convinto in maniera unanime la critica, il quale ha assegnato al gioco voti alti con recensioni entusiaste.

Purtroppo però, il titolo FromSoftware non è esente da alcuni problemi per quanto riguarda le prestazioni, che su PS5 e PC hanno fatto riscontrare non poche criticità.

In particolare su PC, Elden Ring è protagonista di cali improvvisi di frame rate e fenomeni di stuttering, che hanno fatto inacidire i giocatori che si aspettavano una qualità maggiore delle performance.

Neanche la patch del day one ha posto fine a tali complicazioni, ma le comunicazioni ufficiali riguardo alla promessa della risoluzione di quest’ultimi non si sono fatte attendere.

Adesso, tramite il profilo Twitter ufficiale di Elden Ring, apprendiamo dell’uscita di una nuova patch 1.02.1, che risolve alcune delle criticità più fastidiose su PS5 e PC.

Per quanto riguarda la versione PlayStation 5 del gioco, la patch risolve il bug legato alla chiusura improvvisa del software in certi momenti.

Sul versante PC, invece, nell’update troviamo la soluzione al problema del mouse, quello dell’avvio dell’Easy Anti-Cheat, e uno snellimento del numero dei file da caricare quando si accede ad una nuova area.

Patch 1.02.1 for PC and PS5 available now.

PC

Start-up issues related to Easy Anti Cheat (EAC) have been improved.

Mouse operation improved.

Reduced number of files needed to load when entering a new area.

PS5

Fixed a bug that caused certain unexpected game closures.

— ELDEN RING (@ELDENRING) February 26, 2022