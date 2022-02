Elden Ring, patch day one non risolve i problemi su PC, meglio su console

Siamo finalmente arrivati al giorno in cui Elden Ring esordirà sul mercato, per la gioia dei fan dei soulslike e di From Software.

Il nuovo progetto dei creatori di Dark Souls ha portato con sé un carico di aspettative altissimo, e stando alle recensioni sembrava assolutamente meritato.

Infatti, Elden Ring ha raggiunto The Legend of Zelda: Breath of the Wild, diventando uno dei migliori videogiochi di sempre secondo Metacritic.

Un parere condiviso anche dal nostro Domenico, che ha curato la recensione di Elden Ring che trovate su queste pagine.

From Software è uno studio amatissimo, capace di sfornare dei titoli dal sapore unico e di grandissima qualità. Ma, come i fan sanno, il tallone d’Achille del team è l’aspetto tecnico delle produzioni videoludiche.

A qualche ora dal lancio, mentre Elden Ring è stato analizzato a dovere dalla critica di tutto il mondo, ed è in mano ad una parte dei giocatori per le proverbiali rotture del day one, emergono le prime analisi tecniche.

Con una certa sorpresa, la versione PC del gioco non è quella migliore. A vincere sono, per ora, le versioni PS5 ed Xbox Series X|S, come riporta Kotaku.

I problemi riportati sono una serie di piccoli inciampi tecnici minori, ma soprattutto una fluidità che non risulta stabile su PC, ed è migliore su console.

A rinforzare l’opinione è la vivisezione tecnica degli esperti di Digital Foundry, che ha potuto provare il titolo anche con la patch day one precedentemente annunciata da From Software. Purtroppo sembra che i problemi non siano stati risolti.

L’analisi del portale tecnologico rivela che, sebbene i 60fps non siano ancora stabili neanche sulle piattaforme Sony e Microsoft, al momento le versioni console di Elden Ring rimangono comunque migliori di quella PC.

Come sapete, queste sono situazioni che possono migliorare nel mercato videoludico odierno. Basterà aspettare altri aggiornamenti, come quello che è già stato programmato per il gioco.

