Elden Ring ha problemi? Arrivano le patch

Il giorno in cui Elden Ring esordirà sul mercato è finalmente giunto, per la gioia dei fan dei soulslike e dei titoli targati FromSoftware.

Il nuovo gioco dei creatori di Dark Souls ha sicuramente convinto la critica, grazie a una serie di recensioni realmente entusiaste.

Tra queste, anche quella del nostro Domenico, che ha curato la review che trovate su queste pagine e pubblicata solo pochi giorni fa.

Purtroppo, però, le versioni PC del titolo sono vittime di problemi di performance, visto che nemmeno la patch day one sembra essere riuscita a risolvere i problemi principali. Ora, è proprio Bandai Namco ad aver rilasciato un comunicato ufficiale.

Attraverso il sito ufficiale, il publisher ha parlato dei problemi del gioco e della volontà di risolverli al più presto grazie ai consueti aggiornamenti scaricabili.

«Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi che impediscono al gioco di funzionare correttamente in alcune condizioni. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente questo possa causare e chiediamo la vostra pazienza», si legge.

Tra i punti principali da correggere, il problema del mouse troppo sensibile nella versione PC, oltre a quello dell’Easy Anti-Cheat che non si avvia quando il nome dell’account Steam è impostato su caratteri a 2 byte.

Per quanto riguarda il fenomeno del frame rate e altri problemi legati alle prestazioni Bandai Namco ha reso noto di essere costantemente al lavoro per migliorare il titolo in modo che possa essere giocato al meglio.

Sempre per la versione PC, l’aggiornamento dei driver della scheda grafica all’ultima versione può migliorare significativamente le prestazioni.

Riguardo al fenomeno dei dati di gioco che non vengono salvati correttamente nella versione per PlayStation 5, il publisher che si è rivelato consapevole della causa di questo problema e sta lavorando a una patch per correggerlo, consigliando di salvare manualmente la partita uscendo regolarmente dal gioco.

Bandai Namco ha anche confermato di star lavorando su alcune altre correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.

