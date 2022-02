Più di 700mila giocatori su Steam per Elden Ring al lancio

Elden Ring è finalmente tra noi. Dopo tanti anni di attesa, finalmente adesso i fan delle opere di FromSoftware hanno potuto mettere le mani sull’opera magna della software house, che ha come obiettivo quello di presentare l’esperienza definitiva per tutti i soulslike.

Nella nostra recensione abbiamo sottolineato, infatti, che il nuovo Elden Ring rappresenta un vero è proprio sogno a occhi aperti per tutti i fan del genere, un passo evolutivo decisivo che mantiene però le sue radici grazie alle meccaniche di gioco già solide e all’indimenticabile e riconoscibile cifra stilistica dell’opera.

Come c’era da spettarsi, il nuovo gioco firmato Miyazaki è già un enorme successo, e ha cominciato a macinare grandi numeri, ottenendo risultati ragguardevoli.

Tramite TheGamer apprendiamo che, come notato dall’analista Daniel Ahmad, Elden Ring ha raggiunto un picco di giocatori simultanei su Steam pari a 764.835, il tutto durante la notte del giorno del lancio.

Si tratta di un risultato clamoroso soprattutto se messo a confronto con i numeri raggiunti dalle ultime produzioni FromSoftware: Dark Souls 3 ha raggiunto un picco di 130.000 giocatori in contemporanea, Sekiro Shadows Die Twice invece 125.000.

Nonostante il grande successo, Elden Ring non arriva però al podio dei titoli più giocati in simultanea su Steam, dato che si limita alla settima posizione. Sicuramente non si tratta dei numeri di Lost Ark, il nuovo MMO di Amazon che ha battuto ogni record e che si trova nel podio dei più giocati della piattaforma.

Ovviamente stiamo riportando numeri circoscritti agli utenti di Steam, dunque possiamo solamente immaginare l’enorme numero di giocatori che in questo momento si trovano a esplorare l’Interregno su console PlayStation e Xbox.

Ricordiamo però che, nonostante il successo, Elden Ring ha già fatto parlare di sé anche per le sue problematiche, come quelle fatte notare dai giocatori PC che lamentano problemi di performance abbastanza sostanziosi.

Infine, adesso c’è un video che mostra come gira il nuovo titolo FromSoftware sull‘hardware appena uscito di casa Valve.