Elden Ring: nonostante l’enorme successo c’è chi l’ha battuto, a sorpresa

Possiamo tranquillamente asserire che, ad oggi, Elden Ring sia un successo anche oltre le aspettative per From Software.

Il nuovo capitolo della lunga serie di soulslike ad opera dello studio nipponico ha stregato praticamente tutti, anche e soprattutto per la sua formula open world.

C’è chi sta davvero mettendo tutto sé stesso all’interno di Elden Ring, arrivando a creare dei record del mondo assolutamente incredibili.

Ed altri che, invece, ce la stanno mettendo sempre tutta, ma per creare i momenti di gioco più odiosi possibili per gli altri giocatori.

Oltre a dei voti stratosferici, e un apprezzamento più che ottimo da parte della community, Elden Ring ha anche venduto in maniera sorprendente.

L’ultima fatica di Hidetaka Miyazaki ha sbancato su Steam, è diventata rapidamente uno dei migliori giochi di Metacritic, ed una serie di altri riconoscimenti che potete immaginare.

Eppure, quando nessuno se l’aspettava, c’è un gioco che è riuscito a battere Elden Ring in quanto a vendite, ed è un’esclusiva console PlayStation.

Come potete vedere dall’immagine qui sotto, composta dai dati forniti dal report settimanale di IIDEA, Gran Turismo 7 ha battuto Elden Ring in Italia.

Nella settimana che va dal 28 febbraio al 6 marzo, il titolo sportivo di Sony ha venduto più copie del kolossal di From Software.

Su console, sia le versioni PlayStation 4 che PlayStation 5 lo sconfiggono, ma non su PC ovviamente, e complessivamente rimangono tra i giochi più venduti.

Questo non rovina in ogni caso il grande esordio del soulslike, che è stato così importante da rappresentare un vero sforzo per Miyazaki.

Gran Turismo 7, di recente, si è aggiornato con una patch piuttosto importante: ecco cosa cambia.

Non sappiamo però se correggerà questo difetto abbastanza spassoso. Onestamente, speriamo di no.